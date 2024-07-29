Новый базар в конце июля: продуктовый набор от жары и цены на 29 июля

Новый базар в конце июля: продуктовый набор от жары и цены на 29 июля

Новый базар в конце июля… Опять жара… Многие начинают «забег за продуктами» с холодных напитков. Ну а если вы только за едой, то, конечно, все начинается с известной дорожки на улице Конной. Но на базар все равно нужно заглянуть. Хотя бы потому, что там можно найти желаемую тень и какой-нибудь новый «арт-объект»…

Шутить будем или что-нибудь покупать?

На Новом базаре в июле, покупатели

– Мне, пожалуйста, продуктовый набор от жары, – «серьезно» просит мужчина.

– Будем ли шутить или что-то покупать? Покупайте овощи, а не мясо в жару. Будет вам счастье.

– В мясных рядах продавцы с этим не согласны…

– А в молочных?..

Новый базар: кукла на прилавке

В мясомолочном корпусе женщина присматривается к кукле, которая украсила прилавок:

– Это для чего?

– Для красоты…

– Какой еще красоты?

– Боже, что война и жара с людьми делает!.. Улыбнитесь и идите дальше.

– Почему это я должна улыбаться?

– Да ничего вы не должны… Вот лучше творог возьмите…

– Ага, с такими ценами на ваш творог…

Кстати, а что там с ценами на жарком Новом?

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре

  • картофель – 20-25 грн;
  • лук – 20-30 грн;
  • помидоры – 40-100 грн;
  • свекла – 25-30 грн;
  • кабачки – 15-40 грн;
  • огурцы – 50-75 грн;
  • сладкий перец – 40-100 грн;
  • баклажаны – 30-35 грн;
  • капуста – 15-40 грн;
  • морковь – 30-35 грн;
  • чеснок – 130-160 грн;
  • кукуруза (за один початок) – 15-25 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.
На Новом базаре в июле, овощи
На Новом базаре в июле, овощи и фруктиы
На Новом базаре в июле, картошка
На Новом базаре, июль 2024
На Новом базаре в июле, крытый рынок

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре

  • яблоки – 40 грн;
  • лимоны – 70-90 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • гранаты – 90-120 грн;
  • сливы – 50-80 грн;
  • абрикосы – 50-80 грн;
  • персики – 45-80 грн;
  • арбузы – 15-25 грн;
  • дыни – 30-60 грн.
На Новом базаре в июле, фрукты
Покупатели на Новом рынке
На Новом базаре в Одессе
На Новом базаре в июле, овощные ряды
овощи и фрукты на Новом рынке
На одесском Новом базаре

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 30-60 грн;
  • брынза – 150-250;
  • творог – 70-180.

На Новом базаре в июле, молочный корпус

О ценах на мясо и сало

Телятина-говядина

  • задняя часть – 220-250 грн;
  • антрекот – 200-250 грн;
  • шея – 220-270 грн;
  • ребра – 150-170 грн.

Мясо на Новом рынке

Свинина

  • задняя часть – 180-200;
  • шея – 220-240 грн;
  • лопатка – 200-210 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несоленое сало – от 60 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
  • соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 260 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

На Новом базаре в июле, рыба

  • карп – 90-140;
  • толстолобик – 90-140 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 180-250 грн.

Рыба на Новом базаре

Читайте также и сравнивайте: Цены на Новом базаре в конце июня: покупаем синие, красные и зеленые.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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