Новый базар в конце июля: продуктовый набор от жары и цены на 29 июля

Новый базар в конце июля… Опять жара… Многие начинают «забег за продуктами» с холодных напитков. Ну а если вы только за едой, то, конечно, все начинается с известной дорожки на улице Конной. Но на базар все равно нужно заглянуть. Хотя бы потому, что там можно найти желаемую тень и какой-нибудь новый «арт-объект»…
Шутить будем или что-нибудь покупать?
– Мне, пожалуйста, продуктовый набор от жары, – «серьезно» просит мужчина.
– Будем ли шутить или что-то покупать? Покупайте овощи, а не мясо в жару. Будет вам счастье.
– В мясных рядах продавцы с этим не согласны…
– А в молочных?..
В мясомолочном корпусе женщина присматривается к кукле, которая украсила прилавок:
– Это для чего?
– Для красоты…
– Какой еще красоты?
– Боже, что война и жара с людьми делает!.. Улыбнитесь и идите дальше.
– Почему это я должна улыбаться?
– Да ничего вы не должны… Вот лучше творог возьмите…
– Ага, с такими ценами на ваш творог…
Кстати, а что там с ценами на жарком Новом?
Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре
- картофель – 20-25 грн;
- лук – 20-30 грн;
- помидоры – 40-100 грн;
- свекла – 25-30 грн;
- кабачки – 15-40 грн;
- огурцы – 50-75 грн;
- сладкий перец – 40-100 грн;
- баклажаны – 30-35 грн;
- капуста – 15-40 грн;
- морковь – 30-35 грн;
- чеснок – 130-160 грн;
- кукуруза (за один початок) – 15-25 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.
Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре
- яблоки – 40 грн;
- лимоны – 70-90 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- гранаты – 90-120 грн;
- сливы – 50-80 грн;
- абрикосы – 50-80 грн;
- персики – 45-80 грн;
- арбузы – 15-25 грн;
- дыни – 30-60 грн.
Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 30-60 грн;
- брынза – 150-250;
- творог – 70-180.
О ценах на мясо и сало
Телятина-говядина
- задняя часть – 220-250 грн;
- антрекот – 200-250 грн;
- шея – 220-270 грн;
- ребра – 150-170 грн.
Свинина
- задняя часть – 180-200;
- шея – 220-240 грн;
- лопатка – 200-210 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- несоленое сало – от 60 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
- соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 260 грн (толстое).
Что почем в рыбных местах Нового базара
- карп – 90-140;
- толстолобик – 90-140 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
- судак – 180-250 грн.
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