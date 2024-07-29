Новый базар в конце июля: продуктовый набор от жары и цены на 29 июля

Шутить будем или что-нибудь покупать?

– Мне, пожалуйста, продуктовый набор от жары, – «серьезно» просит мужчина.

– Будем ли шутить или что-то покупать? Покупайте овощи, а не мясо в жару. Будет вам счастье.

– В мясных рядах продавцы с этим не согласны…

– А в молочных?..

В мясомолочном корпусе женщина присматривается к кукле, которая украсила прилавок:

– Это для чего?

– Для красоты…

– Какой еще красоты?

– Боже, что война и жара с людьми делает!.. Улыбнитесь и идите дальше.

– Почему это я должна улыбаться?

– Да ничего вы не должны… Вот лучше творог возьмите…

– Ага, с такими ценами на ваш творог…

Кстати, а что там с ценами на жарком Новом?

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре

картофель – 20-25 грн;

лук – 20-30 грн;

помидоры – 40-100 грн;

свекла – 25-30 грн;

кабачки – 15-40 грн;

огурцы – 50-75 грн;

сладкий перец – 40-100 грн;

баклажаны – 30-35 грн;

капуста – 15-40 грн;

морковь – 30-35 грн;

чеснок – 130-160 грн;

кукуруза (за один початок) – 15-25 грн;

зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре

яблоки – 40 грн;

лимоны – 70-90 грн;

бананы – 60-80 грн;

гранаты – 90-120 грн;

сливы – 50-80 грн;

абрикосы – 50-80 грн;

персики – 45-80 грн;

арбузы – 15-25 грн;

дыни – 30-60 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 30-60 грн;

брынза – 150-250;

творог – 70-180.

О ценах на мясо и сало

Телятина-говядина

задняя часть – 220-250 грн;

антрекот – 200-250 грн;

шея – 220-270 грн;

ребра – 150-170 грн.

Свинина

задняя часть – 180-200;

шея – 220-240 грн;

лопатка – 200-210 грн;

ребра – 180-190 грн;

несоленое сало – от 60 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);

соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 260 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

карп – 90-140;

толстолобик – 90-140 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 180-250 грн.

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