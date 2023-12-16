Неврит: коли йти до лікаря за болю в м’язах і шуму у вухах

Що таке неврит?

Неврит — це запалення периферичних нервів (розташованих поза центральною нервовою системою), що супроводжується зміною їхньої структури, порушенням чутливої та рухової функцій, больовим синдромом. Конкретні симптоми невриту залежать від того, який саме нерв уражений.

Локальний неврит викликає запалення якогось одного нерва — лицьового, слухового, зорового, плечового, сідничного тощо. За деяких станів — наприклад, дії токсичних речовин або нейротропних вірусів, — уражаються кілька груп нервів і виникає поліневрит. Якщо разом із периферичним нервом запалюється нервовий вузол (ганглій), від якого він відходить, захворювання називається гангліоневритом.

Чому виникає неврит

Запалення нерва — це реакція організму на різні пошкоджувальні чинники. Одна з найчастіших причин невритів — бактеріальні або вірусні інфекції. Зазвичай збудник проникає до нерва з осередку інфекції, розташованого поблизу. Наприклад, неврит лицьового нерва часто стає ускладненням отиту або синуситу. Спровокувати запалення нерва здатні й судинні порушення, спричинені атеросклерозом або іншими патологіями судин.

Також до поширених причин невритів належать:

захворювання хребта (остеохондроз, міжхребцеві грижі, тунельні синдроми);

переохолодження;

дія токсичних речовин (алкоголь, важкі метали);

травми та удари;

порушення обміну речовин.

Спровокувати неврит здатні також такі захворювання, як цукровий діабет, ревматизм, артрит, подагра, розсіяний склероз, онкопатології.

Основні симптоми невриту

Симптоми невриту залежать від того, які нерви уражені. Але зазвичай це нападоподібний тупий біль по ходу ураженого нерва, що посилюється на холоді та під час фізичного навантаження; порушення чутливості (оніміння, поколювання, відчуття «мурашок»); слабкість і часткове зниження м’язової сили; в ускладнених випадках — зникнення сухожильних рефлексів, параліч м’язів. Також можуть спостерігатися головний біль і запаморочення, проблеми із зором, слухом, рівновагою. Ці симптоми можуть бути як тимчасовими, так і постійними.

Крім того, за невриту можуть виникнути набряклість, сухість і синюшність шкіри в ділянці ураженого нерва, підвищена пітливість, випадіння волосся, ламкість нігтів.

Діагностика та лікування невриту

Діагностикою та лікуванням невриту займається лікар-невролог. Вибір методики лікування залежить від локалізації невриту, його стадії та причини виникнення. Так, у разі виявлення інфекції призначають антибактеріальні або противірусні засоби, у разі судинних порушень — медикаменти, що поліпшують кровообіг. Для відновлення нервового стовбура застосовують протизапальні препарати, вітаміни групи В, діуретики для зменшення набряклості тканин, загальнозміцнювальні засоби (вітаміни, різні стимулятори).

За будь-якого невриту як симптоматичне лікування призначають знеболювальні препарати. Іноді може бути рекомендована операція — наприклад, для усунення здавлення нерва.

Етапи лікування невриту

Після зняття запалення (зазвичай через перший тиждень лікування) рекомендуються фізіотерапевтичні процедури (ультрафонофорез, електрофорез, імпульсні струми, УВЧ), медичний масаж, заняття лікувальною фізкультурою.

Терапія легких випадків невриту, як правило, триває 2-3 тижні, при цьому у 75 відсотків хворих відбувається повне відновлення. Але в літньому віці та за наявності хронічних захворювань цей процес протікає довше і складніше.

Профілактика невриту

Для профілактики виникнення невриту уникайте переохолоджень і травм, зміцнюйте імунітет, не пускайте на самоплив вірусні та інфекційні захворювання, збалансовано харчуйтеся і не зловживайте алкоголем.