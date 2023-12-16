Неврит: когда идти к врачу при болях в мышцах и шуме в ушах

Что такое неврит?

Неврит – это воспаление периферических нервов (расположенных вне центральной нервной системы), сопровождающееся изменением их структуры, нарушением чувствительной и двигательной функций, болевым синдромом. Конкретные симптомы неврита зависят от того, какой именно нерв поражен.

Локальный неврит вызывает воспаление какого-то одного нерва – лицевого, слухового, зрительного, плечевого, седалищного и так далее. При некоторых состояниях – например, действии токсических веществ или нейротропных вирусов, — поражаются несколько групп нервов и возникает полиневрит. Если вместе с периферическим нервом воспаляется нервный узел (ганглий), от которого он отходит, заболевание называется ганглионевритом.

Отчего возникает неврит

Воспаление нерва – это реакция организма на различные повреждающие факторы. Одна из самых частых причин невритов – бактериальные или вирусные инфекции. Обычно возбудитель проникает к нерву из очага инфекции, расположенного поблизости. Например, неврит лицевого нерва часто становится осложнением отита или синусита. Спровоцировать воспаление нерва способны и сосудистые нарушения, вызванные атеросклерозом или другими патологиями сосудов.

Также к распространенным причинам невритов относятся:

заболевания позвоночника (остеохондроз, межпозвонковые грыжи, туннельные синдромы);

переохлаждение;

действие токсических веществ (алкоголь, тяжелые металлы);

травмы и ушибы;

нарушения обмена веществ.

Спровоцировать неврит способны также такие заболевания, как сахарный диабет, ревматизм, артрит, подагра, рассеянный склероз, онкопатологии.

Основные симптомы неврита

Симптомы неврита зависят от того, какие нервы поражены. Но обычно это приступообразная тупая боль по ходу пораженного нерва, усиливающаяся на холоде и при физической нагрузке; нарушение чувствительности (онемение, покалывание, ощущение «мурашек»); слабость и частичное снижение мышечной силы; в осложненных случаях – исчезновение сухожильных рефлексов, паралич мышц. Также могут наблюдаться головная боль и головокружение, проблемы со зрением, слухом, равновесием. Эти симптомы могут быть как временными, так и постоянными.

Кроме того, при неврите могут возникнуть отечность, сухость и синюшность кожи в области пораженного нерва, повышенная потливость, выпадение волос, ломкость ногтей.

Диагностика и лечение неврита

Диагностикой и лечением неврита занимается врач-невролог. Выбор методики лечения зависит от локализации неврита, его стадии и причины возникновения. Так, при выявлении инфекции назначаются антибактериальные или противовирусные средства, при сосудистых нарушениях – медикаменты, улучшающие кровообращение. Для восстановления нервного ствола применяются противовоспалительные препараты, витамины группы В, диуретики для уменьшения отечности тканей, общеукрепляющие средства (витамины, различные стимуляторы).

При любом неврите в качестве симптоматического лечения назначаются обезболивающие препараты. Иногда может быть рекомендована операция – например, для устранения сдавления нерва.

Этапы лечения неврита

После снятия воспаления (обычно спустя первую неделю лечения) рекомендуются физиотерапевтические процедуры (ультрафонофорез, электрофорез, импульсные токи, УВЧ), медицинский массаж, занятия лечебной физкультурой.

Терапия легких случаев неврита, как правило, занимает 2-3 недели, при этом у 75 процентов больных происходит полное восстановление. Но в пожилом возрасте и при наличии хронических заболеваний этот процесс протекает дольше и сложнее.

Профилактика неврита

Для профилактики возникновения неврита избегайте переохлаждений и травм, укрепляйте иммунитет, не пускайте на самотек вирусные и инфекционные заболевания, сбалансировано питайтесь и не злоупотребляйте алкоголем.