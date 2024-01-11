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Не смішний скандал: стендаперша некоректно пожартувала про вдів українських захисників

Не смішний скандал: стендаперша некоректно пожартувала про вдів українських захисників

Не встиг вщухнути гучний скандал після новорічних виступів «Дизель шоу» та «Кварталу 95», як стало відомо про черговий подібний інцидент: цього разу «відзначилася» стендап-комік Вікторія Таран, яка некоректно висловилася про «багатих» українських вдів.

Так, в етері гумористичного шоу «Алкоміки» Таран поцікавилася у своєї співрозмовниці, чи знає вона, як називають щасливих жінок із грошима, і сама дала відповідь: «Вдови». Цей епізод був опублікований у Instagram на сторінці “Столичний стендап”.

Аліна Михайлова, наречена "Да Вінчі"

Аліна Михайлова

Однак такий «гумор» не оцінили українки, які втратили на війні своїх музеїв та коханих. Зокрема, на жарт стендаперші досить різко відреагувала волонтер і військовослужбовець Аліна Михайлова, наречена загиблого легендарного військового Дмитра Коцюбайла, відомого під позивним «Да Вінчі».

Михайлова опублікувала фрагмент сценки у своєму Instagram і досить різко звернулася до спільноти стендаперів:

Реакція на дурний жарт

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Однак пізніше «Столичний стендап» вибачився перед вибаченням, заявивши, що думка Вікторії Таран не відображає позицію стендап-клубу.

«Вікторія не є нашим резидентом. Шоу «Алкоміки» виходить не на нашому ютубі. Так, ми винні за публікацію його у нас, бо не вважали, що він може мати контекст про дружин військових. Враховуючи цей контекст, жарт є жахливим, і ми згодні! Просимо вибачення!»,

– відповіли у «Столичному стендапі».

Вибачення стендаперів

Таран також вибачилася за невдалий жарт. Вона заявила, що «точно не хотіла насміхатися з жінок, які втратили своїх чоловіків» і що її жарт «не торкався жінок, які мають чоловіків-воїнів».

Вікторія Таран, стендап-комік

Вікторія Таран

«Дівчата, я дуже перепрошую перед вами. Жарт був невдалим і в реаліях війни його не можна було публікувати»,

– заявила комік, пообіцявши, що надалі більш відповідально ставитиметься до матеріалу, який пише.

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За матеріалами rbc.ua

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