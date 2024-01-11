Не смішний скандал: стендаперша некоректно пожартувала про вдів українських захисників

Так, в етері гумористичного шоу «Алкоміки» Таран поцікавилася у своєї співрозмовниці, чи знає вона, як називають щасливих жінок із грошима, і сама дала відповідь: «Вдови». Цей епізод був опублікований у Instagram на сторінці “Столичний стендап”.

Однак такий «гумор» не оцінили українки, які втратили на війні своїх музеїв та коханих. Зокрема, на жарт стендаперші досить різко відреагувала волонтер і військовослужбовець Аліна Михайлова, наречена загиблого легендарного військового Дмитра Коцюбайла, відомого під позивним «Да Вінчі».

Михайлова опублікувала фрагмент сценки у своєму Instagram і досить різко звернулася до спільноти стендаперів:

Однак пізніше «Столичний стендап» вибачився перед вибаченням, заявивши, що думка Вікторії Таран не відображає позицію стендап-клубу.

«Вікторія не є нашим резидентом. Шоу «Алкоміки» виходить не на нашому ютубі. Так, ми винні за публікацію його у нас, бо не вважали, що він може мати контекст про дружин військових. Враховуючи цей контекст, жарт є жахливим, і ми згодні! Просимо вибачення!»,

– відповіли у «Столичному стендапі».

Таран також вибачилася за невдалий жарт. Вона заявила, що «точно не хотіла насміхатися з жінок, які втратили своїх чоловіків» і що її жарт «не торкався жінок, які мають чоловіків-воїнів».

«Дівчата, я дуже перепрошую перед вами. Жарт був невдалим і в реаліях війни його не можна було публікувати»,

– заявила комік, пообіцявши, що надалі більш відповідально ставитиметься до матеріалу, який пише.

За матеріалами rbc.ua