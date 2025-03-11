5 березня – у день смерті Романа Шухевича – в Одесі відбулася зустріч одного з найвідоміших публічних істориків України, а також чинного військовослужбовця Вахтанга Кіпіані з одеситами.

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Навіщо Роман Шухевич приїздив до Одеси?

Відомо, що Тарас Чупрінка (псевдонім Романа) приїжджав до Одеси двічі на лікування. Однак у короткометражці «Спецоперація УПА: Шухевич в Одесі» представник Українського Інституту національної пам’яті наголосив, що головною метою було не лише лікування, а й розширення мережі Організації українських Націоналістів (ОУН) у східних регіонах України.

«Від східної України залежить, буде Україна чи ні» — одна із цитат командира, яка залишилася в архівах.

Чи це могло бути правдою? Так, могло, вважає Вахтанг Кіпіані.

Подруга підпілля чи коханка: з ким приїжджав до Одеси Роман Шухевич?

У фільмі «Спецоперація УПА» розповідь йдеться від імені Галини Дідик, подруги та соратниці Романа Шухевича. Це вона вмовила командира УПА залишити лісові схрони та приїхати до Одеси лікувати серце. Спочатку до Куяльницького санаторію, а потім до санаторію ім. Лермонтова (на той час).

Галина у всьому підтримувала Романа, дбала про нього, всюди супроводжувала.

У своїх спогадах дівчина писала, що Роман залишився без сім’ї, частину якої було заарештовано НКВС, зокрема його дружину та дітей. І вона тоді намагалася замінити йому близьких.

Чи міг бути між молодими людьми роман? Чи це художня вигадка?

— Романові на той час був 41 рік. Тож чому дивуватися? Цілком можливо, що вони були коханцями, — вважає Вахтанг Кіпіані, — В архівах є фото, де Шухевич чистить картоплю з двома дівчатами, потім з однієї з них лежить на дивані і читає книгу чи газету. Так, він легендарний воїн, але це не виключає бажання та можливості закохуватися навіть у важкі часи.

Чи буде в Одесі пам’ятник Шухевичу

Під час лекції виникла дискусія серед відвідувачів про те, чи потрібен у нашому місті пам’ятник Роману Шухевичу. У цьому зв’язку згадували і пам’ятники російським діячам та дискусії про пам’ятник Лесі Українці. Основні тези, що прозвучали під час обговорення:

«Не пройшло і 80 років, як ми нарешті його зрозуміли».

«Пам’ять про героїв має жити, адже і зараз вони надихають українських захисників».

«Постать Романа Шухевича легендарна, втім, про встановлення пам’ятника ще зарано говорити. Тут Лесю Українку ледь відстояли».

«Його постать варто було б вшанувати замість Пушкіна, але Одеса не готова поки що до таких кардинальних змін. Навіть попри щоденні бомбардування нашого міста росіянами».

У чому звинувачувала Шухевича радянська пропаганда

Навколо фігури Романа Шухевича є багато міфів, і деякі з них використовуються для політичних маніпуляцій проти сучасноъ України.

Якщо говорити про три, які є найбільш поширені та вагомі, то головнокомандувача УПА звинувачують у наступному:

Шухевича було нагороджено орденом німецьких фашистів

Шухевич причетний до знищення єврейського народу – Голокосту

Шухевич у всьому підкорявся німецьким нацистам

На зустрічі з Кіпіані розібрали ці твердження, наскільки вони відповідають історичним фактам.

1. Шухевич був нагороджений німецькими відзнаками (Залізним Хрестом)

Це один із найпопулярніших радянських міфів, який мав на меті ототожнити український національно-визвольний рух із нацистами. Насправді жодних документальних підтверджень про нагородження Шухевича німецькими орденами не існує. Ба більше, його стосунки з нацистами були складними, і він зрештою перейшов у підпілля, ставши одним із лідерів українського збройного опору проти всіх окупаційних режимів.

2. Шухевич був безпосередньо причетним до Голокосту

Проросійська пропаганда активно поширює твердження, що Шухевич брав участь у масових злочинах проти євреїв. Однак історики не мають жодних доказів його особистої участі в таких діях. Водночас відомо, що в УПА були як антисемітські настрої, так і випадки порятунку євреїв. Наприклад, українські історики знаходять факти про євреїв, які служили в УПА або отримували захист від українських підпільників.

3. Шухевич був сліпим виконавцем волі німців

Часто можна почути тезу, що Шухевич був німецьким колаборантом і діяв виключно в інтересах Третього Рейху. Насправді його участь у допоміжній поліції та дивізії «Нахтігаль» тривала дуже короткий період, і вже після розчарування в німецькій політиці щодо України він долучився до підпільної боротьби. Його діяльність як керівника ОУН-УПА була спрямована як проти радянських, так і проти німецьких окупантів, що доводить прагнення незалежності України, а не служіння чужим інтересам.

Щодо особистого життя, то тут більше простору для припущень і художніх інтерпретацій. Але те, що людина могла мати почуття, стосунки та людські моменти навіть у важкі часи боротьби, цілком природно.

Роман та море

І на завершення – про Романа Шухевича і типово одеську тему моря. У повнометражному фільмі про нього- «Нескорений» – перші кадри показують нам, що головний герой стоїть на тлі бурхливих хвиль. Він так любив море?

Насправді це художнє рішення режисера. Так він хотів підкреслити вдачу воїна, його силу і непокірність. Тому, відповідно, це лише метафора, яка до Одеси не має особливого відношення.

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