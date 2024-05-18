Наречений або наречена відмовилися від шлюбу: коли можна отримати компенсацію

Ви планували одружитися, а весілля не відбулось

Відповідно до ч.1 ст.28 Сімейного Кодексу України (далі – СК України), заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану за їхнім вибором. Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, вважаються нареченими.

Саме з цього часу триває підготовка до весілля, проте, те, що вони стали нареченими не зобов’язує їх за законом вступити в шлюб. Інколи трапляються неприємні ситуації, коли весілля відміняються, які при цьому залишаються зобов’язання?

Пунктом 3, статті 31 СК передбачено, що особа, яка відмовилася від шлюбу, зобов’язана відшкодувати другій стороні витрати, що були нею понесені у зв’язку з приготуванням до реєстрації шлюбу та весілля.

Коли витрати на підготовку весілля не підлягають відшкодуванню

Такі витрати не підлягають відшкодуванню, якщо:

відмова від шлюбу була викликана протиправною, аморальною поведінкою нареченої, нареченого;

приховуванням нею, ним обставин, що мають для того, хто відмовився від шлюбу, істотне значення (тяжка хвороба, наявність дитини, судимість тощо).

Як через суд відшкодувати витрати, якщо весілля не відбулося

Такі обставини неодмінно несуть душевні переживання, пов’язані з розривом відносин, крім того, заплановане весілля не відбулось, а витрати мали місце.

Зверніться до місцевого суду з позовною заявою до Відповідача (вашого нареченого (нареченої) про відшкодування матеріальної (можете вимагати і моральної шкоди), спричиненими внаслідок приготування до весілля та в подальшому відмови відповідача від укладення шлюбу.

В позовній заяві вкажіть усі обставини приготування до шлюбу:

коли було подано до відділу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про державну реєстрацію шлюбу;

з чиєї ініціативи реєстрація шлюбу не відбулась;

чи мали взаємне почуття кохання, чи проживали разом, чи вели спільне господарство, мали спільний побут.

Обов’язково підтвердіть свої матеріальні витрати чеками, квитанціями. Зокрема:

купівля весільного одягу;

білизни;

аксесуарів та прикрас;

завдаток за оренду банкетного залу;

послуг тамади;

завдаток за оренду автомобіля

інші витрати.

Якщо є обставини, про які Вам не було відомо, і стало відомо безпосередньо перед весіллям, про це важливо повідомити.

Можете запросити свідків до суду, які зможуть підтвердити питання організації весілля стосовно запрошення гостей, замовлення ресторану, придбання весільного вбрання тощо.

Чи можна примусити людину одружитися

Але ви не маєте права наполягати на укладанні шлюбу, якщо вже вирішено, що він не відбудеться і зазначати про це в позовній заяві, адже відповідно до ч.1 ст. 24 Сімейного кодексу України (редакція від 01.01.2024), шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається.

Чи можна повернути весільній подарунок

Відповідно до п.4 ст. 31 СК передбачено, що у разі відмови від шлюбу особи, яка одержала подарунок у зв’язку з майбутнім шлюбом, договір дарування за вимогою дарувальника може бути розірваний судом.

У разі розірвання договору особа зобов’язана повернути річ, яка була їй подарована, а якщо вона не збереглася – відшкодувати її вартість.

Зверніться до місцевого суду з позовною заявою до Відповідача (Вашого нареченого (нареченої). Можете зазначити:

які наразі відносини з отримувачем подарунку, чи є стосунки неприязними;

вкажіть, що передувало подарункам, за яких обставин їх було отримано;

перерахуйте кількість і вартість речей, що були подарованими і чи були б вони подаровані, якщо б не планувалось весілля.

За можливості надайте фото та відео підтвердження ваших подарунків.

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Відшкодування моральної шкоди при відмові від шлюбу

Якщо у вас є привід заявляти моральну шкоду обов’язково вкажіть в чому вона полягає. Можете надати медичні висновки, якщо вони по датам пов’язані з ситуацією, що виникла, копії ліків, якщо було на них витрачено.

Якщо бралися кредити на подарунки, потрібно також це підтвердити.

Якщо весілля не планувалось, Ви зустрічались або проживали у фактичному шлюбі та зробили подарунок

Бувають ситуації, коли жінки займають гроші для коханого, або купують дорогі речі, щоб ніби створити міцну матеріальну основу для їх сумісного проживання, але чоловік або кидає жінку або це тягне складні ситуації.

В такому випадку, щоб ви не дарували, ви можете через суд вимагати визнати угоду недійсною.

Навіть якщо ви подарували необачно гроші, і не маєте нотаріального договору, але було гроші перераховано на відповідні рахунки, відкриті на вашого знайомого, ви все одно можете позиватися до нього з метою витребувати кошти. Залучайте свідків, щоб такі договори дарування визнати недійсними.

Або, якщо ви відчуваєте що вас ошукали, можете звернутися до поліції з заявою щодо шахрайства.