Ви придбали весільну сукню: захист ваших прав, як споживача, які є особливості

На що звернути увагу при купівлі весільної сукні

Якщо ви обираєте весільний одяг, ви створюєте неповторний образ і в такому випадку, усе, що ви будете купувати, повинно бути детально оглянуто на предмет якості.

Коли ви оглядаєте весільну сукню, приміряєте її, ви повинні одразу продавцю задавати запитання щодо виробника, матеріалу, декору, з’ясувати виробника товару, упевнитися у тому, чи є ця річ фірмовою та у належній якості її виготовлення. Це стосується не лише, коли ви купуєте сукню в салоні але й на ринку.

При купівлі товару укладається договір купівлі-продажу, де буде зазначається якість товару та те, що сукня передається в належному, новому та придатному стані, що пошкоджень та забруднень не має. Купівля весільної сукні це дорога покупка, тому вимагайте у продавця всі належні документи щодо її якості. Згідно ч. 1 ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Чи можна повернути або обміняти весільну сукню

Відповідно до ч.1 ст.9 Закону України «Про захист прав споживачів» (редакція від 19.11.2022) Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем.

Але в Постанові Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 №172 визначений Перелік товарів належної якості, до якого не віднесені корсетні товари, тому весільні сукні із корсетом, які становлять більшість на ринку, не підлягають обміну. Таким чином, якщо ви придбали весільну сукню, ви вже не зможете змінити її на іншу.

Але якщо ви придбали фату, діадему і побачили їх недоліки після купівлі, відповідно до ч.2 ст.9 Закону України «Про захист прав споживачів», якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов’язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару.

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Основа для обміну речей або ваші вимоги щодо повернення грошей – договір купівлі-продажу товару.

Відповідно до ст.679 ЦК України, продавець відповідає за недоліки товару, якщо покупець доведе, що вони виникли до передання товару покупцеві або з причин, які існували до цього моменту.

Якщо продавцем надані гарантії щодо якості товару, продавець відповідає за його недоліки, якщо він не доведе, що вони виникли після його передання покупцеві внаслідок порушення покупцем правил користування чи зберігання товару, дій третіх осіб, випадку або непереборної сили.

Підшивання сукні і аванс за неї

Якщо сукню підшивають під ваш розмір, це повинно бути зазначено в договорі побутового підряду окремо. В ньому можуть бути вказані кількість примірок, те, що змінюється в сукні, які будуть проведені роботи.

Якщо ви сплатили за сукню аванс, вона зберігається в магазині, а потім передумали її купувати, це ваше право як споживача. Якщо між вами та продавцем не було укладено договір купівлі-продажу весільної сукні, кошти, що були сплачені продавцю, він повинен обов’язково повернути.

Таким чином, якщо ваші права порушені, ви можете вимагати відшкодування вам шкоди або повернення грошей. Якщо добровільно питання не вирішується з продавцем, ви можете звертатися до місцевої ради щодо захисту прав споживачів.

Якщо вам не компенсовано збитків, звертайтесь до місцевого суду. При цьому, якщо ви позиваєтесь як споживач, судовий збір за подання позовної заяви не сплачуєте.

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Якщо весільну сукню пошкодили в хімчистці

Якщо після весілля Ви звернулись до хімчистки, а сукню Вам зіпсували

Перед тим, як ви здасте річ у хімчистку, ви повинні переконатися, що саме ця хімчистка надає ті послуги, що потрібні. Якщо вона чистить пір’я та шуби, це не означає, що вона має в переліку послуг ремонт та чистку весільної сукні.

Почитайте відгуки про цю хімчистку і лише потім укладайте договір побутового підряду. В ньому обов’язково повинно бути зазначено дата приймання речі, оціночна вартість сукні, її плями або пошкодження, вартість послуги, термін виконання.

Якщо у вас прийняти сукню без дефектів, а через деякий час ви бачите, що є суттєві пошкодження, скажімо, порвана тканина, пошкоджений декор – мереживо, стрази, запропонуйте виконавцю робіт, щоб він безкоштовно усунув недоліки.

Ви повинні знати, що відповідно до Наказу Українського союзу об єднань підприємств і організацій побутового обслуговування населення №20 від 27.08.2000 «Про затвердження інструкцій щодо надання окремих видів побутових послуг», п. 2.3: під час приймання замовлення приймальник повинен:

оглянути кожний виріб у присутності замовника з метою визначення можливості його обробки в умовах підприємства, встановлення ступеня зносу, виявлення дефектів (плям), які неможливо усунути, тощо;

попередити замовника про можливу усадку виробу і проявлення після обробки прихованих дефектів;

запропонувати замовнику відпороти фурнітуру та матеріали оздоблення, якщо виникають сумніви щодо збереження їх якості після обробки.

2.4. Вартість прийнятих виробів установлюється за погодженням із замовником або на підставі підтвердних документів і зазначається разом із відсотком зносу в договорі (квитанції).

При оформленні замовлення замовник своїм підписом підтверджує згоду щодо вартості виробу, відсотку зносу, виду обробки, наявних дефектів, а також ознайомлення його про можливість проявлення прихованих дефектів та усадки виробу після обробки».

Ці умови обов’язкові, коли від Вас приймають річ.

Якщо недоліки не усунено і виник конфлікт, Ви можете скаржитися про захист прав споживачів та позиватися до суду. Вимагати при цьому не лише відшкодування вартості зіпсованої речі але й моральну шкоду.

Фото: Freepic