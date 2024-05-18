Жених или невеста отказались от брака: когда можно получить компенсацию

Вы планировали жениться, а свадьба не состоялась

Согласно ч.1 ст.28 Семейного Кодекса Украины (далее – СК Украины), заявление о регистрации брака подается женщиной и мужчиной в любой орган государственной регистрации актов гражданского состояния по их выбору. Лица, подавшие заявление о регистрации брака, считаются женихом и невестой.

Именно с этого времени начинается подготовка к свадьбе, однако то, что они стали женихом и невестой, не обязывает их по закону вступить в брак. Иногда случаются неприятные ситуации, когда свадьбы отменяются, какие при этом остаются обязательства?

Пунктом 3, статьи 31 СК предусмотрено, что лицо, отказавшееся от брака, обязано возместить другой стороне расходы, понесенные им в связи с приготовлением к регистрации брака и свадьбы.

Если расходы на подготовку свадьбы не подлежат возмещению

Такие расходы не подлежат возмещению, если:

отказ от брака был вызван противоправным, безнравственным поведением невесты, жениха;

скрытием ею, им обстоятельств, имеющих для отказавшегося от брака, существенное значение (тяжёлая болезнь, наличие ребенка, судимость и т.п.).

Как через суд возместить расходы, если свадьба не состоялась

Такие обстоятельства обязательно несут душевные переживания, связанные с разрывом отношений, кроме того, запланированная свадьба не состоялась, а расходы имели место.

Обратитесь в местный суд с исковым заявлением к Ответчику (вашему жениху (невесте) о возмещении материального (можете требовать и морального вреда)), вызванным в результате приготовления к свадьбе и в дальнейшем отказа ответчика от заключения брака.

В исковом заявлении укажите все обстоятельства приготовления к браку:

когда было подано в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния заявление о государственной регистрации брака;

по чьей инициативе регистрация брака не состоялась;

имели взаимное чувство любви, или проживали вместе, или вели общее хозяйство, имели общий быт.

Обязательно подтвердите свои материальные затраты чеками, квитанциями. В частности:

покупка свадебной одежды;

белья;

аксессуары и украшения;

залог за аренду банкетного зала;

услуг тамады;

залог аренды автомобиля

прочие расходы.

Если есть обстоятельства, о которых вам не было известно и стало известно непосредственно перед свадьбой, важно сообщить об этом.

Можете пригласить свидетелей в суд, которые смогут подтвердить вопросы организации свадьбы о приглашении гостей, заказе ресторана, приобретении свадебных нарядов и т.д.

Можно ли заставить человека жениться

Но вы не имеете права настаивать на заключении брака, если уже решено, что он не состоится и указывать об этом в исковом заявлении, ведь согласно ч.1 ст. 24 Семейного кодекса Украины (редакция от 01.01.2024), брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины. Принуждение женщины и мужчины к браку не допускается.

Можно вернуть свадебный подарок

Согласно п.4 ст. 31 СК предусмотрено, что в случае отказа от брака лица, получившего подарок в связи с будущим браком, договор дарения по требованию дарителя может быть расторгнут судом.

В случае расторжения договора лицо обязано вернуть вещь, которая была ему подарена, а если она не сохранилась – возместить ее стоимость.

Обратитесь в местный суд с исковым заявлением к Ответчику (Вашему жениху).

настоящие отношения с получателем подарка, являются ли отношения неприязненными;

укажите, что предшествовало подаркам, при каких обстоятельствах они были получены;

перечислите количество и стоимость вещей, которые были подарены и были ли они подарены, если бы не планировалась свадьба.

По возможности предоставьте фото и видео подтверждение ваших подарков.

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Возмещение морального вреда при отказе от брака

Если у вас есть повод заявлять моральный вред, обязательно укажите в чем он заключается. Можете предоставить медицинские выводы, если они по датам связаны с ситуацией, котораяпии лекарства, если было на них потрачено.

Если брали кредиты на подарки, нужно также это подтвердить.

Если свадьба не планировалась, Вы встречались или проживали в фактическом браке и сделали подарок

Бывают ситуации, когда женщины занимают деньги для любимого, или покупают дорогие вещи, чтобы создать прочную материальную основу для их совместного проживания, но мужчина или бросает женщину или это влечет сложные ситуации.

В таком случае, чтобы вы не дарили, вы можете через суд потребовать признать соглашение недействительным.

Даже если вы подарили опрометчиво деньги, и нет нотариального договора, но были деньги перечислены на соответствующие счета, открытые на вашего знакомого, вы все равно можете судиться с ним с целью истребовать средства. Привлекайте свидетелей, чтобы признать такие договоры дарения недействительными.

Или, если вы чувствуете, что вас обманули, можете обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве.