Як війна вплинула на шлюби, розлучення, народження та імена малюків

Про весілля та розлучення

В Україні за 2023 рік одружились 186 тисяч пар закоханих. Це трохи менше, ніж у рекордний рік повномасштабного вторгнення, коли весілля зіграли майже 223 тисячі українців — на 8,8 тисячі більше, ніж у попередньому 2021 році. Зазначимо, що Одещина за кількістю нових шлюбів минулого року посіла третє місце (13,7 тисячі). На першому традиційно опинився Київ, де відбулося 21,8 тисячі одружень, а на другому — Дніпровщина з 18,8 тисячі.

Хоча цифри вражають, адже часом здається, що війна все поставила на паузу, у ДРАЦСі говорять, що реєстрації шлюбу переважно проходять буденно. Хіба що святкування тепер частіше відкладають на кращі часи.

— Під час реєстрації шлюбу більшість молодят діляться своїми планами на майбутнє, в тому числі що будуть святкувати весілля своєї мрії після нашої перемоги, — говорить Анна Мединська, заступниця начальника Приморського відділу РАЦС. — Є випадки, коли дату подачі заяви на шлюб та дату реєстрації обирають з урахуванням рекомендацій астрологів та нумерологів.

На порозі ДРАЦСів під час війни стали частіше з’являтися пари, які багато років жили в так званому «цивільному шлюбі» і навіть мають спільних дітей. Також нерідко свої стосунки прагнуть оформити літні люди.

— У грудні минулого року у нас була пара «молодят» 1945 року народження, які знайомі ще зі школи. Кожен із них був одружений раніше, згодом овдовіли. Але інтернет творить дива: наречений надіслав електронне повідомлення колишній однокласниці, після чого виявилось, що це кохання всього життя, — розповідає Анна Вадимівна.

До речі, у День святого Валентина по всій Україні шлюб уклала 1131 пара. Найбільш поважний вік мали молодята з Дніпровщини. Тут свої долі поєднали 72-річна наречена та 83-річний наречений. На Миколаївщині побралася пара, яка до того прожила разом 25 років. В Одеській області в цей день шлюб зареєстрували 64 пари закоханих.

Якщо весіль в Україні у часи війни побільшало, то розлучень навпаки — поменшало. У 2021 році розлучилися 29,5 тисячі сімей, у рік повномасштабного вторгнення — 17,8 тисячі, у 2023 році — 24,1 тисячі.

Про одруження за добу та онлайн

Зазвичай шлюб реєструється через місяць після подання заяви. Але за наявності поважних причин дозволяється скоротити цей строк. Наприклад, у разі вагітності нареченої, народження дитини, а також за наявності загрози життю наречених шлюб реєструється в день подання заяви або в будь-який інший день протягом місяця. До речі, військовий стан став підставою для скорочення до одного дня терміну між поданням заяви та реєстрацією шлюбу. Детально про це можна прочитати в постанові Кабінету міністрів № 213 від 7 березня 2022 року.

Хоча ДРАЦС поділяє прагнення молодят отримувати державні послуги онлайн, реєстрації шлюбу це поки не стосується. А ось подати заяву на реєстрацію можна на порталі «Дія» у рубриці «Сім’я». Послуга доступна для повнолітніх українців, які мають електронний підпис. Заяву опрацьовують протягом одного робочого дня. За дев’ять місяців з появи такої можливості вже понад 15,5 тисячі пар подали заяви таким чином.

Наречені також можуть скористатись послугою «Шлюб за добу». В Одеській області це можна зробити за адресами:

Одеса

КП «Право», вул. Рішельєвська, 4, тел.: (098) 461-66-90;

КП «Комфорт», вул. Катерининська, 21, тел.: (050) 492-64-53;

КП «Агенція державної реєстрації», вул. Бернардацці, 2-а, тел.: (063) 966-34-39;

КП «Центр державної реєстрації Авангардівської селищної ради», вул. Велика Арнаутська, 15, тел.: (048) 797-20-40 (42).

Ізмаїл

КУ «Обласний центр національних культур», вул. Героїв Ізмаїлу, 45, тел.: (097) 284-23 -57.

Джавеліна, Квітослава, Миролюб та Лорд: як в Одесі називали малюків

Попри те, що Одещина прийняла чимало переселенців, за два роки війни народжуваність у регіоні скоротилася з 19 тисяч у довоєнному 2021-му до 13,7 тисячі у 2023 році. В цілому по Україні скорочення теж суттєве — майже на третину за три роки. Хоча зазначимо, що тренд на зниження рівня народжуваності в нашій країні спостерігається ще з 2013 року. Відтоді й до початку повномасштабної війни дітей щороку народжувалось на 6-7% менше.

Проте скільки б малюків не народжувалось, серед них завжди є ті, чиї імена стають предметом обговорень та численних публікацій у ЗМІ. Наприклад, після перемоги України в пісенному конкурсі «Євробачення-2022» особливо популярним стало ім’я Стефанія. Деякі батьки називали малюків і зовсім оригінально: Джавеліна, Квітослава, Хозяйка, Артур-Байрактар, Ян-Джавелін, Миролюб, Князь, Северус, Моісей, Лорд, Граф. Та все ж у топі, за даними Міністерства юстиції та Приморського відділу РАЦС, звичні вуху імена — Анна, Вікторія, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія; Андрій, Артем, Богдан, Давид, Данило, Дмитро, Максим, Матвій, Марк, Микола, Олександр.

Найрідше дівчаток називали — Джульєта, Юстінія, Жива, Лія, Каталєя, Мілада, Шеру, Роксана, Гната, хлопчиків — Рожден, Іона, Тео, Лев, Зорян, Ян, Відар, Ілай, Ксав’єр, Авель. Але наскільки б дивне ім’я не обрали батьки своєму малюку, у державній реєстрації їм ніколи не відмовляють, — говорить Анна Мединська.

Кількість новонароджених в Україні

у 2023 році — 187,3 тисячі

у 2022 році — 206 тисяч

у 2021 році — 273,7 тисячі

в Одеській області: