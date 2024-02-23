Як війна вплинула на шлюби, розлучення, народження та імена малюків

На початку повномасштабної війни в Україні спостерігався справжній «весільний бум». Молоді люди та пари, які вже багато років були разом, масово реєстрували шлюби. Але були випадки, коли через постійний стрес розпадалися міцні родини навіть відомих українців. «Одеське життя» звернулося до Приморського відділу реєстрації актів цивільного стану (РАЦС), щоб дізнатись, як часто за останні роки одружувались, розлучались та народжували дітей одесити.
Про весілля та розлучення
В Україні за 2023 рік одружились 186 тисяч пар закоханих. Це трохи менше, ніж у рекордний рік повномасштабного вторгнення, коли весілля зіграли майже 223 тисячі українців — на 8,8 тисячі більше, ніж у попередньому 2021 році. Зазначимо, що Одещина за кількістю нових шлюбів минулого року посіла третє місце (13,7 тисячі). На першому традиційно опинився Київ, де відбулося 21,8 тисячі одружень, а на другому — Дніпровщина з 18,8 тисячі.
Хоча цифри вражають, адже часом здається, що війна все поставила на паузу, у ДРАЦСі говорять, що реєстрації шлюбу переважно проходять буденно. Хіба що святкування тепер частіше відкладають на кращі часи.
— Під час реєстрації шлюбу більшість молодят діляться своїми планами на майбутнє, в тому числі що будуть святкувати весілля своєї мрії після нашої перемоги, — говорить Анна Мединська, заступниця начальника Приморського відділу РАЦС. — Є випадки, коли дату подачі заяви на шлюб та дату реєстрації обирають з урахуванням рекомендацій астрологів та нумерологів.
На порозі ДРАЦСів під час війни стали частіше з’являтися пари, які багато років жили в так званому «цивільному шлюбі» і навіть мають спільних дітей. Також нерідко свої стосунки прагнуть оформити літні люди.
— У грудні минулого року у нас була пара «молодят» 1945 року народження, які знайомі ще зі школи. Кожен із них був одружений раніше, згодом овдовіли. Але інтернет творить дива: наречений надіслав електронне повідомлення колишній однокласниці, після чого виявилось, що це кохання всього життя, — розповідає Анна Вадимівна.
До речі, у День святого Валентина по всій Україні шлюб уклала 1131 пара. Найбільш поважний вік мали молодята з Дніпровщини. Тут свої долі поєднали 72-річна наречена та 83-річний наречений. На Миколаївщині побралася пара, яка до того прожила разом 25 років. В Одеській області в цей день шлюб зареєстрували 64 пари закоханих.
Якщо весіль в Україні у часи війни побільшало, то розлучень навпаки — поменшало. У 2021 році розлучилися 29,5 тисячі сімей, у рік повномасштабного вторгнення — 17,8 тисячі, у 2023 році — 24,1 тисячі.
Про одруження за добу та онлайн
Зазвичай шлюб реєструється через місяць після подання заяви. Але за наявності поважних причин дозволяється скоротити цей строк. Наприклад, у разі вагітності нареченої, народження дитини, а також за наявності загрози життю наречених шлюб реєструється в день подання заяви або в будь-який інший день протягом місяця. До речі, військовий стан став підставою для скорочення до одного дня терміну між поданням заяви та реєстрацією шлюбу. Детально про це можна прочитати в постанові Кабінету міністрів № 213 від 7 березня 2022 року.
Хоча ДРАЦС поділяє прагнення молодят отримувати державні послуги онлайн, реєстрації шлюбу це поки не стосується. А ось подати заяву на реєстрацію можна на порталі «Дія» у рубриці «Сім’я». Послуга доступна для повнолітніх українців, які мають електронний підпис. Заяву опрацьовують протягом одного робочого дня. За дев’ять місяців з появи такої можливості вже понад 15,5 тисячі пар подали заяви таким чином.
Наречені також можуть скористатись послугою «Шлюб за добу». В Одеській області це можна зробити за адресами:
Одеса
- КП «Право», вул. Рішельєвська, 4, тел.: (098) 461-66-90;
- КП «Комфорт», вул. Катерининська, 21, тел.: (050) 492-64-53;
- КП «Агенція державної реєстрації», вул. Бернардацці, 2-а, тел.: (063) 966-34-39;
- КП «Центр державної реєстрації Авангардівської селищної ради», вул. Велика Арнаутська, 15, тел.: (048) 797-20-40 (42).
Ізмаїл
КУ «Обласний центр національних культур», вул. Героїв Ізмаїлу, 45, тел.: (097) 284-23 -57.
Джавеліна, Квітослава, Миролюб та Лорд: як в Одесі називали малюків
Попри те, що Одещина прийняла чимало переселенців, за два роки війни народжуваність у регіоні скоротилася з 19 тисяч у довоєнному 2021-му до 13,7 тисячі у 2023 році. В цілому по Україні скорочення теж суттєве — майже на третину за три роки. Хоча зазначимо, що тренд на зниження рівня народжуваності в нашій країні спостерігається ще з 2013 року. Відтоді й до початку повномасштабної війни дітей щороку народжувалось на 6-7% менше.
Проте скільки б малюків не народжувалось, серед них завжди є ті, чиї імена стають предметом обговорень та численних публікацій у ЗМІ. Наприклад, після перемоги України в пісенному конкурсі «Євробачення-2022» особливо популярним стало ім’я Стефанія. Деякі батьки називали малюків і зовсім оригінально: Джавеліна, Квітослава, Хозяйка, Артур-Байрактар, Ян-Джавелін, Миролюб, Князь, Северус, Моісей, Лорд, Граф. Та все ж у топі, за даними Міністерства юстиції та Приморського відділу РАЦС, звичні вуху імена — Анна, Вікторія, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія; Андрій, Артем, Богдан, Давид, Данило, Дмитро, Максим, Матвій, Марк, Микола, Олександр.
Найрідше дівчаток називали — Джульєта, Юстінія, Жива, Лія, Каталєя, Мілада, Шеру, Роксана, Гната, хлопчиків — Рожден, Іона, Тео, Лев, Зорян, Ян, Відар, Ілай, Ксав’єр, Авель. Але наскільки б дивне ім’я не обрали батьки своєму малюку, у державній реєстрації їм ніколи не відмовляють, — говорить Анна Мединська.
Кількість новонароджених в Україні
- у 2023 році — 187,3 тисячі
- у 2022 році — 206 тисяч
- у 2021 році — 273,7 тисячі
в Одеській області:
- у 2023 році — 13,7 тисячі
- у 2022 році — 15 тисяч
- у 2021 році — 19,2 тисячі