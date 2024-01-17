Найдорожча проблема: як допомагають із житлом переселенцям у Ренійській громаді

Яку надає допомогу переселенцям Ренійська громада сьогодні? Про це розмовляємо із заступником міського голови міста Рені Іваном Стадніковим.

— Іване Олексійовичу, під час проведеного виданням «Одеське життя» анкетування кожен третій респондент зазначив, що потрібна допомога в забезпеченні житлом. Чим може допомогти громада?

— На сьогодні є два варіанти. Перший — громада має в своєму розпорядженні чотириповерхову будівлю колишнього гуртожитку — вона законсервована і давно не експлуатується. Якщо зробити перепланування, можна отримати повноцінні квартири. Однак потрібен капітальний ремонт — новий дах, комунікації. Це дуже дорого.

Другий варіант — підготувати десять вільних кімнат чинного гуртожитку. Там треба обладнати спільну кухню та санвузол, а також зробити в кімнатах ремонт. До речі, з обласного гуманітарного штабу ми вже отримали матраци, подушки та ковдри. Але ремонт не розпочато. Приїжджали представники двох міжнародних організацій, які сприяють переселенцям: робили заміри, рахували вартість ремонту. Але на цьому все зупинилося. Чи може громада зі свого бюджету виділяти гроші на ремонт — питання.

— Але ж головне розуміти соціальний запит: скільки переселенців прийняли рішення залишитися в громаді?

— Такої інформації немає. Ми навіть не знаємо, скільки в нас залишилося переселенців. Можу сказати, що їх стало менше, люди роз’їхалися. Судимо за цифрами: якщо раніше по гуманітарну допомогу приходило близько 1300 осіб, то востаннє, коли роздавали продуктові набори, прийшли 700. Так, приходить не кожен — деякі тимчасово виїжджають, потім повертаються.

Продуктові набори видавали щомісяця, ця робота припинилася в останні три місяці, оскільки вже п’ять місяців ми не отримували гуманітарних вантажів.

— Яку допомогу надає громада найбільш незахищеним — дітям?

— За рішенням міськради діти з родин переселенців забезпечуються в дитячих садках безоплатним харчуванням — витрати взяла на себе громада. Школярі з родин переселенців отримують у школах громади одноразове безплатне гаряче харчування. Якщо батьки вирішили дати дитині додаткову освіту в Ренійській дитячій школі мистецтв, вони на 100% звільнені від оплати.

Запитання з анкети для ВПО: за яких умов ви готові залишитися в Ренійській громаді?

якщо зрозумію, що нікуди повертатися — 32 людини;

якщо знайду роботу, яка забезпечить мій довоєнний рівень життя — 34;

якщо мені нададуть окреме житло — 15;

якщо вдасться відкрити власний бізнес — 2;

якщо буде можливість для самореалізації — 11;

якщо до мене ставитимуться, як до місцевого — 4;

якщо заведу тут друзів — 2;

залишуся незалежно від умов і обставин — 6;

не залишуся за жодних умов — 6.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.