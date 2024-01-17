Найдорожча проблема: як допомагають із житлом переселенцям у Ренійській громаді

У перші місяці великої війни, коли через прикордонну Ренійську громаду йшов потік біженців, і не всім вдавалося одразу перетнути кордон, під тимчасове проживання було виділено два дитячих садочки — один у Рені, інший у селі Орлівка, поблизу поромної переправи через Дунай. Громада організовувала безплатне харчування для тих, хто шукає тимчасового притулку.
Яку надає допомогу переселенцям Ренійська громада сьогодні? Про це розмовляємо із заступником міського голови міста Рені Іваном Стадніковим.
— Іване Олексійовичу, під час проведеного виданням «Одеське життя» анкетування кожен третій респондент зазначив, що потрібна допомога в забезпеченні житлом. Чим може допомогти громада?
— На сьогодні є два варіанти. Перший — громада має в своєму розпорядженні чотириповерхову будівлю колишнього гуртожитку — вона законсервована і давно не експлуатується. Якщо зробити перепланування, можна отримати повноцінні квартири. Однак потрібен капітальний ремонт — новий дах, комунікації. Це дуже дорого.
Другий варіант — підготувати десять вільних кімнат чинного гуртожитку. Там треба обладнати спільну кухню та санвузол, а також зробити в кімнатах ремонт. До речі, з обласного гуманітарного штабу ми вже отримали матраци, подушки та ковдри. Але ремонт не розпочато. Приїжджали представники двох міжнародних організацій, які сприяють переселенцям: робили заміри, рахували вартість ремонту. Але на цьому все зупинилося. Чи може громада зі свого бюджету виділяти гроші на ремонт — питання.
— Але ж головне розуміти соціальний запит: скільки переселенців прийняли рішення залишитися в громаді?
— Такої інформації немає. Ми навіть не знаємо, скільки в нас залишилося переселенців. Можу сказати, що їх стало менше, люди роз’їхалися. Судимо за цифрами: якщо раніше по гуманітарну допомогу приходило близько 1300 осіб, то востаннє, коли роздавали продуктові набори, прийшли 700. Так, приходить не кожен — деякі тимчасово виїжджають, потім повертаються.
Продуктові набори видавали щомісяця, ця робота припинилася в останні три місяці, оскільки вже п’ять місяців ми не отримували гуманітарних вантажів.
— Яку допомогу надає громада найбільш незахищеним — дітям?
— За рішенням міськради діти з родин переселенців забезпечуються в дитячих садках безоплатним харчуванням — витрати взяла на себе громада. Школярі з родин переселенців отримують у школах громади одноразове безплатне гаряче харчування. Якщо батьки вирішили дати дитині додаткову освіту в Ренійській дитячій школі мистецтв, вони на 100% звільнені від оплати.
Запитання з анкети для ВПО: за яких умов ви готові залишитися в Ренійській громаді?
- якщо зрозумію, що нікуди повертатися — 32 людини;
- якщо знайду роботу, яка забезпечить мій довоєнний рівень життя — 34;
- якщо мені нададуть окреме житло — 15;
- якщо вдасться відкрити власний бізнес — 2;
- якщо буде можливість для самореалізації — 11;
- якщо до мене ставитимуться, як до місцевого — 4;
- якщо заведу тут друзів — 2;
- залишуся незалежно від умов і обставин — 6;
- не залишуся за жодних умов — 6.
Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.