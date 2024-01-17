Самая дорогая проблема: как помогают с жильем переселенцам в Ренийской громаде

Какую оказывает помощь переселенцам Ренийская громада сегодня? Об этом беседуем с заместителем городского головы города Рени Иваном Стадниковым.

— Иван Алексеевич, в ходе проведенного изданием «Одеське життя» анкетирования каждый третий респондент отметил, что нужна помощь в обеспечении жильем. Чем может помочь громада?

— На сегодня есть два варианта. Первый — громада располагает четырехэтажным зданием бывшего общежития — оно законсервировано и давно не эксплуатируется. Если сделать перепланировку, можно получить полноценные квартиры. Однако нужен капитальный ремонт – новая крыша, коммуникации. Это очень дорого.

Второй вариант – подготовить десять свободных комнат действующего общежития. Там надо оборудовать общую кухню и санузел, а также сделать в комнатах ремонт. К слову, из областного гуманитарного штаба мы уже получили матрасы, подушки и одеяла. Но ремонт не начат. Приезжали представители двух международных организаций, которые оказывают содействие переселенцам: делали замеры, считали стоимость ремонта. Но на этом все остановилось. Может ли громада из своего бюджета выделять деньги на ремонт – вопрос.

— Но ведь главное понимать социальный запрос: сколько переселенцев приняли решение остаться в громаде?

— Такой информации нет. Мы даже не знаем, сколько у нас осталось переселенцев. Могу сказать, что их стало меньше, люди разъехались. Судим по цифрам: если раньше за гуманитарной помощью приходило около 1300 человек, то в последний раз, когда раздавали продуктовые наборы, пришли 700. Да, приходит не каждый – некоторые временно выезжают, потом возвращаются.

Продуктовые наборы выдавались ежемесячно, эта работа прекратилась в последние три месяца, поскольку уже пять месяцев мы не получали гуманитарных грузов.

— Какую помощь оказывает громада самым незащищенным – детям?

— По решению горсовета дети из семей переселенцев обеспечиваются в детских садах бесплатным питанием – затраты взяла на себя громада. Школьники из семей переселенцев получают в школах громады одноразовое бесплатное горячее питание. Если родители решили дать ребенку дополнительное образование в Ренийской детской школе искусств, они на 100% освобождены от оплаты.

Вопрос из анкеты для ВПО: при каких условиях вы готовы остаться в Ренийской громаде?

если пойму, что некуда возвращаться – 32 человека;

если найду работу, которая обеспечит мой довоенный уровень жизни – 34;

если мне предоставят отдельное жилье – 15;

если удастся открыть собственный бизнес – 2;

если будет возможность для самореализации – 11;

если ко мне будут относиться, как к местному – 4;

если заведу здесь друзей – 2;

останусь независимо от условий и обстоятельств — 6;

не останусь ни при каких условиях – 6.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.