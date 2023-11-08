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Нагадуємо! Пряма телефонна лінія для мешканців Балтської та Ренійської громад

Нагадуємо! Пряма телефонна лінія для мешканців Балтської та Ренійської громад

Газета «Одеське життя» продовжує висвітлювати проблеми медичного обслуговування у Балтській та Ренійській громадах.

Нагадаємо, з 25 жовтня «Одеське життя» розпочало проект щодо справ у медичній сфері у двох громадах Одещини: Балтській та Ренійській.

Для мешканців Балтської громади

13 листопада, з 10.00 до 11.00, буде проведена пряма телефонна лінія з директором Балтського Центру первинної медико-санітарної допомоги Станіславом Чорним. Ви можете поставити запитання напряму директору центру в означений час, або зателефонувати нашій журналістці вже зараз – ваше запитання буде записане і поставлене на прямій лінії.

Запрошуємо вас звертатися за номерами телефонів нашої журналістки Любові Кузьменко: (098) 795-81-37; (095) 161-33-88.

Для мешканців Ренійської громади

10 листопада, з 10.00 до 11.00, буде проведена пряма телефонна лінія з Ренійським міським головою Ігорем Плєховим. Ви можете поставити запитання напряму меру міста в означений час, або зателефонувати нашій журналістці вже зараз – ваше запитання буде записане і поставлене на прямій лінії.

Запрошуємо вас звертатися за номером телефону нашої журналістки Антоніни Бондаревої: (067) 488-61-24.

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