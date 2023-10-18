Опитування для мешканців Ренійської і Балтської громад: розкажіть про проблеми в медичній сфері

Газета «Одеське життя» започатковує новий проект, у якому, починаючи з 25 жовтня, ми будемо обговорювати стан справ у сфері медичних послуг двох громад – Балтської і Ренійської. Для того, щоб дізнатися, з якими саме проблемами в медичному обслуговуванні ви зіткнулися, ми розробили анкету. В анкеті — всього сім запитань, і вона є цілком анонімною.
Отже, маєте питання, але не знаєте, до кого з ними звертатись? Заповнюйте анкету, і ми поставимо ці запитання разом з вами фахівцям, які нададуть нам відповіді.
Матеріали друкуватимуться на сторінках газети і розміщуватимуться на сайті «Одеське життя».
Посилання на анкети
Анкетування для мешканців Ренійської громади
Анкетування для мешканців Балтської громади
Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.