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Опитування для мешканців Ренійської і Балтської громад: розкажіть про проблеми в медичній сфері

Опитування для мешканців Ренійської і Балтської громад: розкажіть про проблеми в медичній сфері

Газета «Одеське життя» започатковує новий проект, у якому, починаючи з 25 жовтня, ми будемо обговорювати стан справ у сфері медичних послуг двох громад – Балтської і Ренійської. Для того, щоб дізнатися, з якими саме проблемами в медичному обслуговуванні ви зіткнулися, ми розробили анкету. В анкеті — всього сім запитань, і вона є цілком анонімною.

Отже, маєте питання, але не знаєте, до кого з ними звертатись? Заповнюйте анкету, і ми поставимо ці запитання разом з вами фахівцям, які нададуть нам відповіді.

Матеріали друкуватимуться на сторінках газети і розміщуватимуться на сайті «Одеське життя».

Посилання на анкети

Анкетування для мешканців Ренійської громади

Анкетування для мешканців Балтської громади

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.

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