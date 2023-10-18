Опитування для мешканців Ренійської і Балтської громад: розкажіть про проблеми в медичній сфері

Отже, маєте питання, але не знаєте, до кого з ними звертатись? Заповнюйте анкету, і ми поставимо ці запитання разом з вами фахівцям, які нададуть нам відповіді.

Матеріали друкуватимуться на сторінках газети і розміщуватимуться на сайті «Одеське життя».

Посилання на анкети

Анкетування для мешканців Ренійської громади

Анкетування для мешканців Балтської громади

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.