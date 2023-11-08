Напоминаем! Прямая телефонная линия для жителей Балтской и Ренийской громад

Напомним, с 25 октября «Одесская жизнь» начала проект о ситуации в медицинской сфере в двух громадах Одесской области: Балтской и Ренийской.

Для жителей Балтской громады

13 ноября, с 10.00 до 11.00, будет проведена прямая телефонная линия с директором Балтского Центра первичной медико-санитарной помощи Станиславом Черным. Вы можете задать вопрос напрямую директору центра в указанное время, или позвонить нашей журналистке уже сейчас — ваш вопрос будет записан и задан на прямой линии.

Приглашаем вас обращаться по номерам телефонов нашей журналистки Любови Кузьменко: (098) 795-81-37; (095) 161-33-88.

Для жителей Ренийской громады

10 ноября, с 10.00 до 11.00, будет проведена прямая телефонная линия с Ренийским городским головой Игорем Плеховым. Вы можете задать вопрос напрямую мэру города в указанное время, или позвонить нашей журналистке уже сейчас — ваш вопрос будет записан и задан на прямой линии.

Приглашаем вас обращаться по номеру телефона нашей журналистки Антонины Бондаревой: (067) 488-61-24.