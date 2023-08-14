Чи потрібно перевипускати картки клієнтам «ПриватБанку»: зроблено важливу заяву

«ПриватБанк» повідомив про зміни щодо терміну дії своїх карток для виплат. Так, тим клієнтам банку, термін дії карт яких добігає кінця, можна не турбуватися і не перевипускати картки: вони будуть дійсні ще 24 місяці понад зазначений термін. Це нововведення почало діяти з 1 серпня 2023 року.

Так, якщо ваша карта перестає бути дійсною у вересні 2023 року, то її термін автоматично триває до вересня 2025 року.

За картками з продовженим терміном клієнтам банку доступні такі операції:

оплата в магазинах за POS-терміналом;

зняття готівки в банкоматах;

операції в Приват24;

поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).

У той же час для оплати в інтернеті користувачеві потрібно створити Digital карту в Приват24 і перерахувати на неї кошти.

Як перевипустити банківську картку

У той же час якщо термін дії вашої карти минув уже давно, все ж таки слід оформити нову. Зробити це можна таким чином:

через програму «Приват24» заповніть заяву на перевипуск;

протягом години співробітник передзвонить та проінформує про рішення банку;

отримайте картку в будь-якому зручному для вас відділенні або філії.

Зверніть увагу, що опція «Перевипустити карту» з’явиться у вашій програмі тільки після того, як її термін дії закінчиться.

Перевипуск картки можна здійснити без відвідування банку. Для цього необхідно замовити доставку кур’єрською службою.

Послуга перевипуску картки є абсолютно безкоштовною і доступною для всіх клієнтів.

Як запевняють у банку, заміна картки займає лише півгодини: 15 хвилин для подачі заявки та ще 15 хвилин для отримання пластику у відділенні.

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