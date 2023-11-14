Розмір грошової допомоги на закупівлю дров в Україні збільшили вдвічі

Таким чином, у рамках запущеного урядом експериментального проекту із забезпечення українців дровами розмір грошової допомоги на придбання дров зросте вдвічі.

Про це повідомив на засіданні Кабміну прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами прем’єра, підтримку громадян вирішили подвоїти, бо минулої суми було недостатньо.

«За підтримки партнерів запускаємо експериментальний проект щодо додаткового забезпечення населення дровами. Граничний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива тепер зросте більш ніж удвічі та становитиме 16,2 тис. грн. на рік для однієї сім’ї (раніше було 7 тис.)»,

– повідомив Шмигаль.

За його словами, таким чином у споживачів з’явиться можливість отримати ресурс для опалення там, де не можна використовувати газ.

Зазначимо, що у 2023 році Україна отримає від міжнародних партнерів 2,6 млрд грн. на придбання дров для місцевих жителів.

Як повідомлялося, в 2022 році в Україні запрацював інтернет-магазин «ДроваЄ».

Ви також можете дізнатися: