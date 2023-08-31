Житлова субсидія: який потрібний дохід для її отримання?

Житлову субсидію може оформити кожен громадянин України та отримувати гроші на оплату комунальних послуг. Але є певні умови, серед яких є дохід домогосподарства.

Багатьох хвилює питання: який дохід потрібно мати, щоб отримувати субсидію та чи можливо оформити субсидію, якщо громадянин розраховується за комунальні послуги через приватний ЖЕК. Відповідь дали у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Як зазначили фахівці ПФУ, право на отримання житлової субсидії мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, які проживають у житлових приміщеннях (будинках).

Розмір субсидії при цьому розраховується як різниця між вартістю послуг ЖКГ у межах соціальних норм та нормативів та обсягом обов’язкового платежу.

Так, згідно з Постановою Кабміну №1156 від 27.07.1998 року, для призначення субсидії витрати на житлово-комунальні послуги мають перевищувати у середньому 15 відсотків щомісячного сукупного доходу.

«Відповідно до п.90 абзац 3 Постанови Кабінету Міністрів України №848 від 21.10.1995 громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів проінформувати орган Пенсійного фонду України про виникнення обставин, зокрема – зміни соціального статусу членів домогосподарства. Надавач житлово-комунальних послуг має надавати всю необхідну інформацію до Фонду незалежно від форм власності», – підсумували у ПФУ.

Раніше ми розповідали як подати спрощену заяву на субсидію, не виходячи з дому.

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