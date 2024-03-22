Новини Одеси та Одеської області

На Привозі холодно і сонячно: що з цінами 22 березня?

На Привозі холодно і сонячно: що з цінами 22 березня?

На одеському Привозі – своя атмосфера. Сонячно, але ж якось холодно. Хтось – про погоду, хтось – виключно про ціни, хтось – про наболіле з його «наслідками»…

Може, купити деревця?

Біля саджанців, насіння та усього іншого суто весняного – невеличкий ажіотаж. Жінка каже чоловікові:

– Може деревця купити? Будуть зеленіти-квітнути…

– І де ти збираєшся їх висаджувати?

– Та хоч під вікном.

– Ага, саме час. Йде війна, забула?

– Та треба ж чомусь радіти.

На Привозе
Привоз, уличная торговля
Одесский Привоз

Жіночка – супутниці:

– Он мандарини дешеві. Візьмемо?

– Не хочу…

– А он яблука. Чи краще груші?

– Теж не хочеться… І взагалі… Мені, здається, зовсім нічого не хочеться, крім одного – головного. Щось не до їжі.

– Навіщо на Привоз вирішила їхати?

– Та на людей подивитися. Їх багато, усі щось купують, спокійніше стає. І навіть не так холодно…

Ну от, Привоз став ще й трохи психотерапевтом. А що з цінами?

Овочі і фрукти на одеському Привозі

Овочі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 30-35 грн;
  • цибуля – 25-30 грн;
  • помідори – 60-130 грн;
  • буряк – 25-30 грн;
  • кабачки – 60-110 грн;
  • огірки – 70-140 грн;
  • солодкий перець – 60-130 грн;
  • баклажани – 60-140 грн;
  • капуста – 20-40 грн;
  • капуста «молода» – 70-80 грн;
  • часник – 100-150 грн;
  • морква – 20-25 грн;
  • редиска – 30-80 грн;
  • черемша у пучках – 15-25 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн.
Привоз, фрукты
овощи и фрукты на Привозе
Одесский Привоз, март 2024
На Привозе, овощи
Привоз: перец, капуста

Фрукти (за один кілограм)

  • яблука – 15-35 грн;
  • банани – 45-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 90-150 грн;
  • лимони – 40-60 грн;
  • мандарини – 35-60 грн;
  • апельсини – 35-60 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

Молочные продукты на Привозе

  • яйця (десяток) – 40-65 грн;
  • бринза – 130-210 грн;
  • сир – 80-120 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 250-270 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 140-150 грн.
  • антрекот – 190-200 грн.
Привоз: сало
Привоз: мясо
Мясной корпус одесского Привоза

Свинина

  • задня частина – 170-180 грн;
  • шия – 190-200 грн;
  • лопатка – 150-170 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 100-210 грн.
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Привоз: рыба

  • товстолобик – 70-100 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 70-120 грн;
  • судак – 180-230 грн;
  • короп – 90-130 грн.

Читайте також та порівнюйте: Березневий дощовий Привоз: як там ціни 16 березня

Фото авторки

Avatar photo
Мария Котова ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk