На Привозі холодно і сонячно: що з цінами 22 березня?

Може, купити деревця?

Біля саджанців, насіння та усього іншого суто весняного – невеличкий ажіотаж. Жінка каже чоловікові:

– Може деревця купити? Будуть зеленіти-квітнути…

– І де ти збираєшся їх висаджувати?

– Та хоч під вікном.

– Ага, саме час. Йде війна, забула?

– Та треба ж чомусь радіти.

Жіночка – супутниці:

– Он мандарини дешеві. Візьмемо?

– Не хочу…

– А он яблука. Чи краще груші?

– Теж не хочеться… І взагалі… Мені, здається, зовсім нічого не хочеться, крім одного – головного. Щось не до їжі.

– Навіщо на Привоз вирішила їхати?

– Та на людей подивитися. Їх багато, усі щось купують, спокійніше стає. І навіть не так холодно…

Ну от, Привоз став ще й трохи психотерапевтом. А що з цінами?

Овочі і фрукти на одеському Привозі

Овочі (ціни за один кілограм)

картопля – 30-35 грн;

цибуля – 25-30 грн;

помідори – 60-130 грн;

буряк – 25-30 грн;

кабачки – 60-110 грн;

огірки – 70-140 грн;

солодкий перець – 60-130 грн;

баклажани – 60-140 грн;

капуста – 20-40 грн;

капуста «молода» – 70-80 грн;

часник – 100-150 грн;

морква – 20-25 грн;

редиска – 30-80 грн;

черемша у пучках – 15-25 грн;

зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн.

Фрукти (за один кілограм)

яблука – 15-35 грн;

банани – 45-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 90-150 грн;

лимони – 40-60 грн;

мандарини – 35-60 грн;

апельсини – 35-60 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 40-65 грн;

бринза – 130-210 грн;

сир – 80-120 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 250-270 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 140-150 грн.

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задня частина – 170-180 грн;

шия – 190-200 грн;

лопатка – 150-170 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 100-210 грн.

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 70-100 грн;

карасі – 70-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 70-120 грн;

судак – 180-230 грн;

короп – 90-130 грн.

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Фото авторки