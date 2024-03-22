На Привозі холодно і сонячно: що з цінами 22 березня?

На одеському Привозі – своя атмосфера. Сонячно, але ж якось холодно. Хтось – про погоду, хтось – виключно про ціни, хтось – про наболіле з його «наслідками»…
Може, купити деревця?
Біля саджанців, насіння та усього іншого суто весняного – невеличкий ажіотаж. Жінка каже чоловікові:
– Може деревця купити? Будуть зеленіти-квітнути…
– І де ти збираєшся їх висаджувати?
– Та хоч під вікном.
– Ага, саме час. Йде війна, забула?
– Та треба ж чомусь радіти.
Жіночка – супутниці:
– Он мандарини дешеві. Візьмемо?
– Не хочу…
– А он яблука. Чи краще груші?
– Теж не хочеться… І взагалі… Мені, здається, зовсім нічого не хочеться, крім одного – головного. Щось не до їжі.
– Навіщо на Привоз вирішила їхати?
– Та на людей подивитися. Їх багато, усі щось купують, спокійніше стає. І навіть не так холодно…
Ну от, Привоз став ще й трохи психотерапевтом. А що з цінами?
Овочі і фрукти на одеському Привозі
Овочі (ціни за один кілограм)
- картопля – 30-35 грн;
- цибуля – 25-30 грн;
- помідори – 60-130 грн;
- буряк – 25-30 грн;
- кабачки – 60-110 грн;
- огірки – 70-140 грн;
- солодкий перець – 60-130 грн;
- баклажани – 60-140 грн;
- капуста – 20-40 грн;
- капуста «молода» – 70-80 грн;
- часник – 100-150 грн;
- морква – 20-25 грн;
- редиска – 30-80 грн;
- черемша у пучках – 15-25 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн.
Фрукти (за один кілограм)
- яблука – 15-35 грн;
- банани – 45-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 90-150 грн;
- лимони – 40-60 грн;
- мандарини – 35-60 грн;
- апельсини – 35-60 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 40-65 грн;
- бринза – 130-210 грн;
- сир – 80-120 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 250-270 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 140-150 грн.
- антрекот – 190-200 грн.
Свинина
- задня частина – 170-180 грн;
- шия – 190-200 грн;
- лопатка – 150-170 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 100-210 грн.
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 70-100 грн;
- карасі – 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 70-120 грн;
- судак – 180-230 грн;
- короп – 90-130 грн.
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Фото авторки