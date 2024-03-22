На Привозе холодно и солнечно: что с ценами 22 марта?

На одесском Привозе – своя атмосфера (как обычно!). Солнечно, но как-то холодно. Кто-то – о погоде, кто-то – исключительно о ценах, кто-то – о наболевшем с его «последствиями»…
Может, деревца купить?
У саженцев, семян и всего прочего сугубо весеннего – небольшой ажиотаж. Женщина говорит мужу:
– Может, деревца купить? Будут зеленеть-цвести…
– И где ты собираешься их высаживать?
– Да хоть под окном.
– Ага, самое время. Идет война, забыла?
– Но надо же чему радоваться!..
Женщина – спутнице:
– Вон мандарины дешевые. Возьмем?
– Не хочу…
– А вон яблоки. Или лучше груши?
– Тоже не хочется… И вообще… Мне, кажется, совсем ничего не хочется, кроме одного – главного. Что-то не до еды.
– Зачем на Привоз решила ехать?
– На людей посмотреть. Их много, все что-нибудь покупают, спокойнее становится. И даже не так холодно.
Ну вот, Привоз стал еще и немного психотерапевтом. А что с ценами?
Овощи и фрукты на одесском Привозе
Овощи (цены за один килограмм)
- картофель – 30-35 грн;
- лук – 25-30 грн;
- помидоры – 60-130 грн;
- свекла – 25-30 грн;
- кабачки – 60-110 грн;
- огурцы – 70-140 грн;
- сладкий перец – 60-130 грн;
- баклажаны – 60-140 грн;
- капуста – 20-40 грн;
- капуста «молодая» – 70-80 грн;
- чеснок – 100-150 грн;
- морковь – 20-25 грн;
- редис – 30-80 грн;
- черемша в пучках – 15-25 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.
Фрукты (за один килограмм)
- яблоки – 15-35 грн;
- бананы – 45-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 90-150 грн;
- лимоны – 40-60 грн;
- мандарины – 35-60 грн;
- апельсины – 35-60 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 40-65 грн;
- брынза – 130-210 грн;
- творог – 80-120 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 250-270 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 140-150 грн.
- антрекот – 190-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 170-180 грн;
- шея – 190-200 грн;
- лопатка – 150-170 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-210 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 70-100 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;
- судак – 180-230 грн;
- карп – 90-130 грн.
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