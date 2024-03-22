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На Привозе холодно и солнечно: что с ценами 22 марта?

На Привозе холодно и солнечно: что с ценами 22 марта?

На одесском Привозе – своя атмосфера (как обычно!). Солнечно, но как-то холодно. Кто-то – о погоде, кто-то – исключительно о ценах, кто-то – о наболевшем с его «последствиями»…

Может, деревца купить?

У саженцев, семян и всего прочего сугубо весеннего – небольшой ажиотаж. Женщина говорит мужу:

– Может, деревца купить? Будут зеленеть-цвести…

– И где ты собираешься их высаживать?

– Да хоть под окном.

– Ага, самое время. Идет война, забыла?

– Но надо же чему радоваться!..

На Привозе
Привоз, уличная торговля
Одесский Привоз

Женщина – спутнице:

– Вон мандарины дешевые. Возьмем?

– Не хочу…

– А вон яблоки. Или лучше груши?

– Тоже не хочется… И вообще… Мне, кажется, совсем ничего не хочется, кроме одного – главного. Что-то не до еды.

– Зачем на Привоз решила ехать?

– На людей посмотреть. Их много, все что-нибудь покупают, спокойнее становится. И даже не так холодно.

Ну вот, Привоз стал еще и немного психотерапевтом. А что с ценами?

Овощи и фрукты на одесском Привозе

Овощи (цены за один килограмм)

  • картофель – 30-35 грн;
  • лук – 25-30 грн;
  • помидоры – 60-130 грн;
  • свекла – 25-30 грн;
  • кабачки – 60-110 грн;
  • огурцы – 70-140 грн;
  • сладкий перец – 60-130 грн;
  • баклажаны – 60-140 грн;
  • капуста – 20-40 грн;
  • капуста «молодая» – 70-80 грн;
  • чеснок – 100-150 грн;
  • морковь – 20-25 грн;
  • редис – 30-80 грн;
  • черемша в пучках – 15-25 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.
Привоз, фрукты
овощи и фрукты на Привозе
Одесский Привоз, март 2024
На Привозе, овощи
Привоз: перец, капуста

Фрукты (за один килограмм)

  • яблоки – 15-35 грн;
  • бананы – 45-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 90-150 грн;
  • лимоны – 40-60 грн;
  • мандарины – 35-60 грн;
  • апельсины – 35-60 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

Молочные продукты на Привозе

  • яйца (десяток) – 40-65 грн;
  • брынза – 130-210 грн;
  • творог – 80-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 250-270 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 140-150 грн.
  • антрекот – 190-200 грн.
Привоз: сало
Привоз: мясо
Мясной корпус одесского Привоза

Свинина

  • задняя часть – 170-180 грн;
  • шея – 190-200 грн;
  • лопатка – 150-170 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-210 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Привоз: рыба

  • толстолобик – 70-100 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;
  • судак – 180-230 грн;
  • карп – 90-130 грн.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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