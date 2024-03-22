На Привозе холодно и солнечно: что с ценами 22 марта?

Может, деревца купить?

У саженцев, семян и всего прочего сугубо весеннего – небольшой ажиотаж. Женщина говорит мужу:

– Может, деревца купить? Будут зеленеть-цвести…

– И где ты собираешься их высаживать?

– Да хоть под окном.

– Ага, самое время. Идет война, забыла?

– Но надо же чему радоваться!..

Женщина – спутнице:

– Вон мандарины дешевые. Возьмем?

– Не хочу…

– А вон яблоки. Или лучше груши?

– Тоже не хочется… И вообще… Мне, кажется, совсем ничего не хочется, кроме одного – главного. Что-то не до еды.

– Зачем на Привоз решила ехать?

– На людей посмотреть. Их много, все что-нибудь покупают, спокойнее становится. И даже не так холодно.

Ну вот, Привоз стал еще и немного психотерапевтом. А что с ценами?

Овощи и фрукты на одесском Привозе

Овощи (цены за один килограмм)

картофель – 30-35 грн;

лук – 25-30 грн;

помидоры – 60-130 грн;

свекла – 25-30 грн;

кабачки – 60-110 грн;

огурцы – 70-140 грн;

сладкий перец – 60-130 грн;

баклажаны – 60-140 грн;

капуста – 20-40 грн;

капуста «молодая» – 70-80 грн;

чеснок – 100-150 грн;

морковь – 20-25 грн;

редис – 30-80 грн;

черемша в пучках – 15-25 грн;

зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.

Фрукты (за один килограмм)

яблоки – 15-35 грн;

бананы – 45-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 90-150 грн;

лимоны – 40-60 грн;

мандарины – 35-60 грн;

апельсины – 35-60 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 40-65 грн;

брынза – 130-210 грн;

творог – 80-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 250-270 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 140-150 грн.

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задняя часть – 170-180 грн;

шея – 190-200 грн;

лопатка – 150-170 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-210 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 70-100 грн;

караси – 70-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 70-120 грн;

судак – 180-230 грн;

карп – 90-130 грн.

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