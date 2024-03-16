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Березневий дощовий Привоз: як там ціни 16 березня

Березневий дощовий Привоз: як там ціни 16 березня

Здається, на Привозі сьогодні людей менше, ніж зазвичай… Чи то дощ винен, чи то останні жахливі події… Здався він мені якимось незвичним, тихим, «без колориту». Дощовий він сьогодні… Та й дощ — наче сльози…

Тільки й чути: «ракети», «загинули», «жах», «тварюки рашистські»… Але й це — якось так тихо, наче ми й не на відомому одеському ринку. Ще почула прокльони (адреса звісна)…

Але все ж ми — на Привозі. То що там сьогодні з цінами?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

овочі на Привозі

  • картопля — 25-35 грн;
  • цибуля — 25-30 грн;
  • помідори — 60-130 грн;
  • буряк — 25-30 грн;
  • кабачки — 60-110 грн;
  • огірки — 70-140 грн;
  • солодкий перець — 70-130 грн;
  • баклажани — 60-140 грн;
  • капуста — 20-40 грн;
  • капуста «молода» — 70-90 грн;
  • часник — 100-150 грн;
  • морква — 20-25 грн;
  • редиска — 30-80 грн;
  • черемша у пучках — 15-25 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

фрукти на Привозі

  • яблука — 20-35 грн;
  • банани — 45-70 грн;
  • грейпфрути — 60-80 грн;
  • гранати — 90-150 грн;
  • лимони — 30-60 грн;
  • мандарини — 35-60 грн;
  • апельсини — 35-60 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

молочні на Привозі

  • яйця (десяток) — 38-65 грн;
  • бринза — 130-210 грн;
  • сир — 80-120 грн;

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

м'ясо на Привозі

Яловичина-телятина:

  • задня частина — 250-260 грн;
  • теляча шия — 200-210 грн;
  • ребра — 140-150 грн.
  • антрекот — 190-200 грн;

Свинина:

  • задня частина — 160-180 грн;
  • шия — 190-200 грн;
  • лопатка — 150-160 грн;
  • ребра — 180-190 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 100-220 грн.
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 150-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

риба на Привозі

  • товстолобик — 70-90 грн;
  • карасі — 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) — 70-120 грн;
  • судак — 180-220 грн;
  • короп — 90-130 грн.
Березневий дощовий Привоз
Березневий дощовий Привоз
Березневий дощовий Привоз
Березневий дощовий Привоз
Березневий дощовий Привоз

 

Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі 8 березня: квітковий рай, зіркові ціни (фоторепортаж)

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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