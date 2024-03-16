Березневий дощовий Привоз: як там ціни 16 березня

Тільки й чути: «ракети», «загинули», «жах», «тварюки рашистські»… Але й це — якось так тихо, наче ми й не на відомому одеському ринку. Ще почула прокльони (адреса звісна)…

Але все ж ми — на Привозі. То що там сьогодні з цінами?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля — 25-35 грн;

цибуля — 25-30 грн;

помідори — 60-130 грн;

буряк — 25-30 грн;

кабачки — 60-110 грн;

огірки — 70-140 грн;

солодкий перець — 70-130 грн;

баклажани — 60-140 грн;

капуста — 20-40 грн;

капуста «молода» — 70-90 грн;

часник — 100-150 грн;

морква — 20-25 грн;

редиска — 30-80 грн;

черемша у пучках — 15-25 грн;

зелень у пучках «стартує» від 10-15 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука — 20-35 грн;

банани — 45-70 грн;

грейпфрути — 60-80 грн;

гранати — 90-150 грн;

лимони — 30-60 грн;

мандарини — 35-60 грн;

апельсини — 35-60 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) — 38-65 грн;

бринза — 130-210 грн;

сир — 80-120 грн;

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина:

задня частина — 250-260 грн;

теляча шия — 200-210 грн;

ребра — 140-150 грн.

антрекот — 190-200 грн;

Свинина:

задня частина — 160-180 грн;

шия — 190-200 грн;

лопатка — 150-160 грн;

ребра — 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 100-220 грн.

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 150-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик — 70-90 грн;

карасі — 70-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) — 70-120 грн;

судак — 180-220 грн;

короп — 90-130 грн.

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