На одеській Соборній площі з’явився металевий паркан (фото)

Нагадаємо, будівля серйозно постраждала внаслідок ракетної атаки у ніч на 23 липня 2023 року.

Парканом обнесений не весь собор, а тільки найбільш постраждала його частина – з боку площі Грецької та площі Віри Холодної, а також Преображенської вулиці. Центральний вхід до собору відкритий.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що може відбутися раптове некероване обвалення стіни. Розпочати роботи необхідно у найкоротші терміни. По-перше – треба демонтувати аварійно-небезпечну ділянку стіни. По-друге – зробити покрівлю аби уникнути затоплення у разі дощу.

Нагадаємо, Італія в особі посланника Міністра закордонних справ країни повідомила про свою готовність сприяти у відновленні Одеси. Зокрема мова йде про Спасо-Преображенський собор.

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Фото авторки