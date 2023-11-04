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На одеській Соборній площі з’явився металевий паркан (фото)

На одеській Соборній площі з’явився металевий паркан (фото)

На Соборній площі в Одесі з’явився металевий паркан. Там частково огородили постраждалу від ракетної атаки рашистів будівлю Спасо-Преображенського собору.

Нагадаємо, будівля серйозно постраждала внаслідок ракетної атаки у ніч на 23 липня 2023 року.

Парканом обнесений не весь собор, а тільки найбільш постраждала його частина – з боку площі Грецької та площі Віри Холодної, а також Преображенської вулиці. Центральний вхід до собору відкритий.

Соборная площадь в Одессе, ноябрь 2023 г.-2

Вход в одесский собор

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що може відбутися раптове некероване обвалення стіни. Розпочати роботи необхідно у найкоротші терміни. По-перше – треба демонтувати аварійно-небезпечну ділянку стіни. По-друге – зробити покрівлю аби уникнути затоплення у разі дощу.

В Одессе огородили пострадавший собор

Одесский Спасо-Преображенский собор огородили забором

Нагадаємо, Італія в особі посланника Міністра закордонних справ країни повідомила про свою готовність сприяти у відновленні Одеси. Зокрема мова йде про Спасо-Преображенський собор.

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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