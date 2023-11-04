На одесской Соборной площади появился металлический забор (фото)

Напомним, здание серьезно пострадало в результате ракетной атаки в ночь на 23 июля 2023 года.

Металлическим ограждением обнесен не весь собор, а только наиболее пострадавшая его часть – со стороны площади Греческой и площади Веры Холодной, а также Преображенской улицы. Центральный вход в собор открыт.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что может произойти внезапное неуправляемое обрушение стены. Начать работы необходимо в кратчайшие сроки. Во-первых, нужно демонтировать аварийно-опасный участок стены. Во-вторых – сделать кровлю во избежание затопления в случае дождя.

Напомним, Италия в лице посланника министра иностранных дел страны сообщила о своей готовности содействовать восстановлению Одессы. В частности, речь идет о Спасо-Преображенском соборе.

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