Новини Одеси та Одеської області

Наслідки нічної ракетної атаки в Одесі 14 червня (відео, фото)

Вночі 14 червня росіяни атакували ракетами Одесу. Загинуло три людини, ще 13 отримали поранення. Також руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

Дізнатися останні новини про російську атаку на Одесу, кількість жертв, фото та відео наслідків, коментарі військових та експертів ви можете з публікацій телеграм-каналу “Одеського Життя”Підписуйтесь і першими будьте в курсі подій.

Російська армія атакувала місто 4 ракетами “Калібр” з корабля у Чорному морі, – повідомляє ОК “Південь”.

проспект шевченка

Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в центрі міста.

Також постраждало складське приміщення торговельної мережі, де після влучання ракети здійнялася пожежа на площі 400 м2.

Наразі пошуково-рятувальна операція після ракетного удару в Одесі завершена, – повідомляють в МВС.

На місцях працюють слідчі, дізнавачі, криміналісти, вибухотехніки, патрульні. Правоохоронці фіксують наслідки російської агресії, надають допомогу громадянам, забезпечують охорону громадського порядку.

проспект Шевченка
проспект Шевченка
проспект Шевченка
проспект шевченка
проспект шевченка
проспект Шевченка
проспект Шевченка
проспект шевченка
проспект шевченка

Ми писали, що частина проспекту Шевченка перекрито через проведення слідчих дій.

Автор фото: Ігор Казанжи.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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