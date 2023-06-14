Після нічного обстрілу Одеси, частина проспекту Шевченка перекрита для руху транспорту (фото)

Вночі, 14 червня, російські ракети обстріляли Одесу. Постраждала цивільна інфраструктура у центрі міста. Через роботу слідчих груп тимчасово транспортом не можна їздити проспектом Шевченка – від проспекту Гагаріна до вулиці Пироговської.
Про це повідомляють в Одеській РВА.
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Внаслідок ракетної атаки вночі відбулось руйнування будівлі бізнес-центру та загоряння автомобіля на парковці.
За попередньою інформацією, троє людей загинули, семеро отримали поранення.
На місці працюють психологи ДСНС.
Також ми писали, що внаслідок нічного обстрілу 14 червня постраждала цивільна інфраструктура.
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