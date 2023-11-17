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«Мікічета», «гізлимя», «плачинди»: рецепт приготування традиційної Бесарабської страви

«Мікічета», «гізлимя», «плачинди» — це три назви однієї страви родом із Одеської Бесарабії. Сьогодні вкотре торкнемося кулінарної теми та здивуємо вас особовою стравою.

Жителі півдня Одещини вже посміхнулися і зрозуміли, що йдеться про одну й ту саму страву, яку болгари, гагаузи та молдавани називають по-різному, але готується вона однаково. Пропоную приготувати її за рецептом Олени Волкової родом із села Рівне Тарутинської громади та її доньки Софії.

— Мешканці Бессарабії багато працюють, отже їдять не лише смачну, а й ситну їжу. Тому на сніданок у моїй болгарській родині бабуся, потім мама, а тепер вже і я готуємо мікічету, — каже Олена.

Інгредієнти для мікічети

Інгредієнти для приготування тіста:

  • 500-600 г борошна;
  • 1 яйце;
  • 1 склянку води;
  • сіль.

Інгредієнти для приготування начинки:

  • 200-300 г овечої бринзи;
  • 2 яйця.

Процес приготування мікічети

Олена Волкова та донька Софія

Олена Волкова та донька Софія

Спочатку замішуємо тісто. До борошна додаємо воду, яйце та сіль до смаку. Вимішуємо руками. Воно має вийти не дуже м’яким, але й не твердим. Тісто розрізаємо на дрібні шматочки, з яких робимо кульки і залишаємо їх відпочити на 5-7 хвилин.

Навчитися місити тісто, робити з нього кульки, а потім ще й рівномірно їх розкатати качалкою — це перше завдання і головний урок для бессарабської невістки. Якщо не вмієш це робити, про заміжжя можеш і не думати. Але Олена цей урок пройшла давно і сміливо орудує качалкою. Вона вже розкотила тоненькі коржики і готує начинку.

Тут все просто – натираєш на тертці шматок бринзи та вимішуєш її із двома яйцями. На одну частину коржика помічниця Соня накладає начинку і закриває її другою частиною тіста. Виходять такі собі півсфери. І поки Соня закінчує свою роботу, мама вже починає смажити мікічета. Цей сніданок люблять усі – байдужих я не зустрічала. І, що дуже цікаво, він усіх повертає в дитинство, коли за обидві щоки уплітали гарячі та найсмачніші у світі мікічета, гізлимя чи плачинди.

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Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФІЛЬ

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