Ярмарок вдався – зібрали понад сорок тисяч

Млинці з сьомгою та український трюфель

Благодійний ярмарок, який пройшов у Подільську до Дня Незалежності України, представив жителям та гостям міста шістнадцять смачнючих страв. Серед них млинці з сьомгою, піци, пончики, рогалики, рулети, пиріг, медівник, пахлава та український трюфель.

— Усе розкуповували миттєво. Дякуємо щиро всім: друзям, знайомим і незнайомим, усім, хто підтримує нашу добру справу, хто завітав на ярмарок і донатив, — радо розповідає очільниця загону Людмила Татар. — З виручених донатів десять тисяч гривень підуть на збір для авто на 44-ту бригаду. Десять відсотків віддали на збір, який був на ярмарку. Частина коштів покриє борги за м’ясні продукти та упаковку, а решта — на продовження нашої волонтерської діяльності.

Чотири відправки і безпрограшна лотерея

А передував ярмарку тиждень напруженої праці. Невтомні пташки загону «Паляниця» здійснили чотири відправки на передову. Готували різноманітну продукцію нашим захисникам, щоб у святкові дні порадувати їх домашніми стравами.

Безпрограшну лотерею організувала Об’єднана організація волонтерів Подільщини, до якої долучилися шість найкращих волонтерів. Завдяки цьому тут закривають сімнадцятий збір на закупівлю амуніції для захисників.

— Ми об’єдналися, щоб швидше покривати збори. Саме наш донат у тих сімнадцяти зборах вже становить більше ста тисяч гривень, — коментує Людмила Татар.

Цього разу метою був збір коштів на автівку для бригади, яка воює на Харківському напрямку. Організатори доклали багато зусиль — купували лоти, шукали спонсорів, дівчата з «Паляниці» готували смаколики.

Загалом зібрали 42128 гривень.

– Ми вкотре переконались, що у єдності наша сила. Дякуємо всім небайдужим, хто допомагає нашим захисникам, — кажуть організатори благодійних заходів.