День котів та доброти: які ще свята відзначають 17 лютого

17 лютого — це день, коли можна відсвяткувати різні події, що мають значення для різних людей. Серед них і День спонтанного прояву доброти, і котів.
День спонтанного прояву доброти
Це свято, коли люди виявляють безвинну доброту одне до одного без жодних попередніх планів чи обов’язкових акцій. Це час, коли випадкові акти доброти стають нормою, а відносини між людьми стають теплішими та сповненими любові.
Всесвітній день людського духу
Це свято присвячене високим ідеалам гуманізму, милосердя та взаєморозуміння. У цей день люди згуртовуються для підтримки одне одного, підносять духовні цінності і демонструють силу людського духу.
День кота в Європі
Це святкування природного чарівника серед тваринного царства. У цей день коти стають невизнаними героями, підносяться їх неймовірні вміння і чарівний характер.
Іменини 17 лютого
17 лютого іменини святкують:Федір (Феодор), Роман, Пилип, Феодосій, Маріанна, Мар’яна..
Хто з відомих людей народився 17 лютого
У цей день народилися:
- 1908 рік: український поет та прозаїк Олекса Влизько, який був розстріляний у грудні 1934 року.
- 1943 рік: українська акторка театру та кіно Раїса Недашківська.
- 1988 рік: український боксер Василь Ломаченко, який став дворазовим олімпійським чемпіоном.
Пам’ятні дати 17 лютого
- 0 рік: завершення війни четверного альянсу — Іспанія відмовляється від територіальних претензій до Італії, а Сардинське королівство стає власністю Савойського дому.
- 1753 рік: Швеція переходить з юліанського календаря на григоріанський.
- 1795 рік: у Великій Британії вирощують картоплю вагою майже 8,5 кг.
- 1815 рік: закінчення Англо-американської війни відновлює попередній стан справ.
- 1863 рік: у Женеві заснований Міжнародний комітет допомоги пораненим, що пізніше стає Міжнародним комітетом Червоного Хреста.
- 1876 рік: Джуліус Вольф з Істпорта (штат Мен, США) створює перші консерви із сардинами.
- 1919 рік: Директорія УНР звертається за допомогою в боротьбі з більшовиками до Антанти та США.
- 1933 рік: виходить перший номер щотижневого американського журналу «Ньюсвік».
- 1955 рік: Одеська кінофабрика перетворюється в Одеську кіностудію художніх фільмів.
- 1972 рік: гурт «Pink Floyd» завершує своє турне по Англії з прем’єрою нової програми «Eclipse».
- 1999 рік: Верховна Рада України надає дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Павла Лазаренка.
- 2008 рік: Косово оголошує незалежність від Сербії.
- 2011 рік: починаються збройні заворушення в Лівії.
- 2015 рік: генеральна прокуратура України відмовляє уряду Грузії у екстрадиції екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.