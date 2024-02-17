День котів та доброти: які ще свята відзначають 17 лютого

День спонтанного прояву доброти

Це свято, коли люди виявляють безвинну доброту одне до одного без жодних попередніх планів чи обов’язкових акцій. Це час, коли випадкові акти доброти стають нормою, а відносини між людьми стають теплішими та сповненими любові.

Всесвітній день людського духу

Це свято присвячене високим ідеалам гуманізму, милосердя та взаєморозуміння. У цей день люди згуртовуються для підтримки одне одного, підносять духовні цінності і демонструють силу людського духу.

День кота в Європі

Це святкування природного чарівника серед тваринного царства. У цей день коти стають невизнаними героями, підносяться їх неймовірні вміння і чарівний характер.

Іменини 17 лютого

17 лютого іменини святкують:Федір (Феодор), Роман, Пилип, Феодосій, Маріанна, Мар’яна..

Хто з відомих людей народився 17 лютого

У цей день народилися:

1908 рік: український поет та прозаїк Олекса Влизько, який був розстріляний у грудні 1934 року.

1943 рік: українська акторка театру та кіно Раїса Недашківська.

1988 рік: український боксер Василь Ломаченко, який став дворазовим олімпійським чемпіоном.

Пам’ятні дати 17 лютого