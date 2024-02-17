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День котів та доброти: які ще свята відзначають 17 лютого

День котів та доброти: які ще свята відзначають 17 лютого

17 лютого — це день, коли можна відсвяткувати різні події, що мають значення для різних людей. Серед них і День спонтанного прояву доброти, і котів.

День спонтанного прояву доброти

Це свято, коли люди виявляють безвинну доброту одне до одного без жодних попередніх планів чи обов’язкових акцій. Це час, коли випадкові акти доброти стають нормою, а відносини між людьми стають теплішими та сповненими любові.

Всесвітній день людського духу

Це свято присвячене високим ідеалам гуманізму, милосердя та взаєморозуміння. У цей день люди згуртовуються для підтримки одне одного, підносять духовні цінності і демонструють силу людського духу.

День кота в Європі

Це святкування природного чарівника серед тваринного царства. У цей день коти стають невизнаними героями, підносяться їх неймовірні вміння і чарівний характер.

Іменини 17 лютого

17 лютого іменини святкують:Федір (Феодор), Роман, Пилип, Феодосій, Маріанна, Мар’яна..

Хто з відомих людей народився 17 лютого

У цей день народилися:

  • 1908 рік: український поет та прозаїк Олекса Влизько, який був розстріляний у грудні 1934 року.
  • 1943 рік: українська акторка театру та кіно Раїса Недашківська.
  • 1988 рік: український боксер Василь Ломаченко, який став дворазовим олімпійським чемпіоном.

Пам’ятні дати 17 лютого

  • 0 рік: завершення війни четверного альянсу — Іспанія відмовляється від територіальних претензій до Італії, а Сардинське королівство стає власністю Савойського дому.
  • 1753 рік: Швеція переходить з юліанського календаря на григоріанський.
  • 1795 рік: у Великій Британії вирощують картоплю вагою майже 8,5 кг.
  • 1815 рік: закінчення Англо-американської війни відновлює попередній стан справ.
  • 1863 рік: у Женеві заснований Міжнародний комітет допомоги пораненим, що пізніше стає Міжнародним комітетом Червоного Хреста.
  • 1876 рік: Джуліус Вольф з Істпорта (штат Мен, США) створює перші консерви із сардинами.
  • 1919 рік: Директорія УНР звертається за допомогою в боротьбі з більшовиками до Антанти та США.
  • 1933 рік: виходить перший номер щотижневого американського журналу «Ньюсвік».
  • 1955 рік: Одеська кінофабрика перетворюється в Одеську кіностудію художніх фільмів.
  • 1972 рік: гурт «Pink Floyd» завершує своє турне по Англії з прем’єрою нової програми «Eclipse».
  • 1999 рік: Верховна Рада України надає дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Павла Лазаренка.
  • 2008 рік: Косово оголошує незалежність від Сербії.
  • 2011 рік: починаються збройні заворушення в Лівії.
  • 2015 рік: генеральна прокуратура України відмовляє уряду Грузії у екстрадиції екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.
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