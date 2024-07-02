Як діятимуть графіки відключень світла в Одесі завтра, 3 липня

Завтра, в середу, 3 липня 2024 року, в Україні продовжать діяти графіки погодинних відключень світла як для побутових, так і промислових споживачів.
За інформацією НЕК «Укренерго», з 08:00 до 13:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно, а в інші години доби – три черги.
Причина таких обмежень – високий рівень енергоспоживання через спеку.
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Як уточнили у компанії ДТЕК «Одеські електромережі», завтра в Одесі та Одеській області діятимуть стибілізаційні відключення електрики протягом доби.
“На жаль, протягом дня відключення також будуть у світло-сірій зоні”, – додали енергетики.
Актуальні графіки погодинних відключень одесити можуть дізнатися:
- в чат-боті у Viber;
- Telegram;
- на сайті ДТЕК.