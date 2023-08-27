В Одесі військовослужбовець намагався продати наркотик прикордонникам

В Одесі військовослужбовця однієї з військових частин ЗСУ підозрюють у незаконному збуті наркотичної речовини – канабісу. Його затримали, коли він намагався продати наркотик прикордонникам, повідомляє прес-служба Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, матрос неодноразово реалізував наркотики з метою незаконного збагачення. До своїх оборудок він намагався втягнути військовослужбовців Державної прикордонної служби України.

Його затримали 24 серпня в момент продажу 10 грамів каннабісу за 5 тис. грн прикордоннику. Також з’ясувалося, що кілька місяців тому наркоділок уже намагався продати наркотик одному зі співробітників Держприкордонслужби.

Затриманому повідомлено про підозру за фактом незаконного збуту наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України). Прокурори готують клопотання до суду про взяття затриманого під варту.

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