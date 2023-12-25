Як безкоштовно отримати ліки з Нацпереліку

Національний перелік основних лікарських засобів містить 783 препарати з доведеною ефективністю, які застосовуються в лікуванні серцево-судинних захворювань, хвороб органів дихання, інфекційних захворювань, хвороб кістково-м’язової системи, хронічних захворювань нирок та інших. Вони закуповуються медустановами коштом державного та місцевих бюджетів. І користуватися ними може будь-який пацієнт при отриманні як екстреної, так і первинної медичної допомоги. Для пацієнтів у стаціонарі ліки з Нацпереліку мають надаватися безкоштовно на весь період лікування, уточнюють в Міністерстві охорони здоров’я.

Перелік безкоштовних ліків є на сайті. Ця інформація також має розміщуватися на інформаційних стендах лікарні, на сайтах регіональних департаментів охорони здоров’я.

Крім того, у різних населених пунктах є місцеві програми забезпечення пацієнтів ліками (дізнатися про це можна у свого лікаря). При цьому місцеві органи влади можуть закуповувати препарати поза Нацпереліком, якщо у бюджеті на це є гроші.

ВАЖЛИВО! Якщо у лікарні відмовляють у безкоштовних ліках з Нацпереліку, можна звернутися зі скаргою до головного лікаря або до керівництва місцевого департаменту охорони здоров’я.

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