«Швидка допомога»: коли повинна приїхати, а коли ні?

Екстрену медичну допомогу не можна викликати за будь-яких проблем зі здоров’ям. «Швидка» призначена лише для серйозних проблем, які загрожують життю людини, нагадують у Національній службі здоров’я (НСЗУ).
У НСЗУ розповіли, що невідкладним станом вважається раптове погіршення фізичного або психічного здоров’я, яке становить пряму загрозу життю і стану людини. Воно виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших причин. Наприклад, невідкладним станом вважається:
- раптовий розлад дихання;
- раптовий біль у ділянці серця;
- сильна кровотеча;
- блювання кров’ю;
- гострий біль у животі;
- ураження струмом або блискавкою;
- травми під час аварії;
- поранення під час обстрілів.
У разі подібних станів потрібно негайно зателефонувати до 103. Для екстреної допомоги не потрібна декларація або направлення. Допомога надається безкоштовно для всіх, хто її потребує.
При цьому у НСЗУ наголошують: «швидка» не приїжджає, щоб виміряти тиск, збити температуру або відвезти до лікарні.
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