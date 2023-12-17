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«Швидка допомога»: коли повинна приїхати, а коли ні?

«Швидка допомога»: коли повинна приїхати, а коли ні?

Екстрену медичну допомогу не можна викликати за будь-яких проблем зі здоров’ям. «Швидка» призначена лише для серйозних проблем, які загрожують життю людини, нагадують у Національній службі здоров’я (НСЗУ).

У НСЗУ розповіли, що невідкладним станом вважається раптове погіршення фізичного або психічного здоров’я, яке становить пряму загрозу життю і стану людини. Воно виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших причин. Наприклад, невідкладним станом вважається:

  • раптовий розлад дихання;
  • раптовий біль у ділянці серця;
  • сильна кровотеча;
  • блювання кров’ю;
  • гострий біль у животі;
  • ураження струмом або блискавкою;
  • травми під час аварії;
  • поранення під час обстрілів.

У разі подібних станів потрібно негайно зателефонувати до 103. Для екстреної допомоги не потрібна декларація або направлення. Допомога надається безкоштовно для всіх, хто її потребує.

При цьому у НСЗУ наголошують: «швидка» не приїжджає, щоб виміряти тиск, збити температуру або відвезти до лікарні.

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