«Швидка допомога»: коли повинна приїхати, а коли ні?

У НСЗУ розповіли, що невідкладним станом вважається раптове погіршення фізичного або психічного здоров’я, яке становить пряму загрозу життю і стану людини. Воно виникає внаслідок хвороби, травми, отруєння або інших причин. Наприклад, невідкладним станом вважається:

раптовий розлад дихання;

раптовий біль у ділянці серця;

сильна кровотеча;

блювання кров’ю;

гострий біль у животі;

ураження струмом або блискавкою;

травми під час аварії;

поранення під час обстрілів.

У разі подібних станів потрібно негайно зателефонувати до 103. Для екстреної допомоги не потрібна декларація або направлення. Допомога надається безкоштовно для всіх, хто її потребує.

При цьому у НСЗУ наголошують: «швидка» не приїжджає, щоб виміряти тиск, збити температуру або відвезти до лікарні.

Ви також можете дізнатися: Медреформа: медицина по-новому або з якими проблемами постали пацієнти.