10 квітня, після колективних заяв і скарг до Одеської обласної державної адміністрації, на офіційній сторінці Знам’янської громади у Facebook з’явився коментар.

Там пояснили, що спочатку Алею Героїв планували створити після завершення війни, коли будуть відомі повні списки загиблих і зниклих безвісти. Але вже у 2024 році жителі громади почали надсилати численні звернення про її створення саме зараз. Після обговорення на робочій нараді було вирішено облаштувати Алею в межах села Знам’янка.

Цей проєкт не фінансувався з місцевого бюджету. Його реалізували спільними зусиллями: фермери, підприємці, небайдужі жителі та працівники сільради, а саме надали фінансову та організаційну допомогу. Список Героїв формувався на основі звернень родин, які отримували одноразову допомогу на поховання згідно з програмою «Турбота», зазначили в громаді.

«Після відкриття Алеї з’явилися зауваження від деяких родин – щодо розташування, макетів, участі в підготовці. Ми не залишилися осторонь і одразу провели зустріч з ініціативною групою», – йдеться в повідомленні.

У результаті було ухвалено рішення:

узгодити всі нові макети портретів із сім’ями;

перенести портрети на нову, спільно узгоджену Алею;

розробити проєкт нової Алеї Героїв на узгодженій локації.

«Герої, які не були зареєстровані на території громади та були мобілізовані з інших ТЦК та СП – їхні портрети будуть розташовані на Алеї Герої на новій локації», – наголосили в громаді.

Нагадаємо, причиною конфлікту стало питання облаштування Алеї Слави, де вшановують пам’ять полеглих воїнів. У грудні 2024 року сільрада встановила неякісні банери на меморіалі. Родини загиблих самотужки їх замінили, а голова громади звернулася до поліції, заявивши про «самовільну заміну банерів невідомими особами». Це викликало значний суспільний резонанс, оскільки «невідомими особами» виявилися саме рідні полеглих захисників.

Родини загиблих військовослужбовців домагалися гідного ставлення до них з боку місцевої влади та вшанування пам’яті на Алеї Слави всіх загиблих, похованих на території Знам’янської громади.