Національне Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продає танкер NIKA SPIRIT – попередній прапор росії, порт приписки Таганрог.

Відповідне оголошення оприлюднено в системі Прозорро.Продажі.

Аукціон заплановано на 21 квітня зі стартовою ціною 2 мільйони 438,5 тисячі гривень.

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Танкер Nika Spirit (раніше відомий як Neyma) було затримано 24 липня 2019 року в порту Ізмаїл. За даними міжнародної інформаційної системи Equasis, судно було ідентифіковано як те, що використовували для блокування Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Тоді танкер нібито сів на мілину під аркою Керченського мосту під час подій 25 листопада 2018 року, коли українські кораблі «Бердянськ» та «Нікополь» і рейдовий буксир «Яни Капу» здійснювали плановий перехід із порту Одеси до порту Маріуполя Азовського моря та були атаковані російськими військовими кораблями, внаслідок чого українських моряків захопили в полон.

4 листопада 2024 року рішенням районного суду м. Києва АРМА отримало дозвіл на продаж російського танкера Nika Spirit.

«І чим більше таких судових рішень отримає держава, тим більше наповнюватиметься бюджет України», – зазначили в АРМА.

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