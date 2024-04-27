Тариф на світло: що чекає на українців у травні

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Уряд ухвалює рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення. 2 гривні 64 копійки за кіловат. Залишаємо цю ціну без змін. Положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня»,

– написав глава уряду.

Крім того, цього місяця Кабмін затвердив ухвалу, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла та гарячої води для населення до кінця літа.

«Також цього тижня державний Нафтогаз продовжив дію пільгової ціни на газ для населення. Вона, як і раніше, становитиме 7 грн 96 коп. за куб блакитного палива»,

– додав Шмигаль.

Нагадаємо, що тарифи на електроенергію для населення вже підвищували під час війни. Так, з 1 червня 2023 року тариф збільшився до 2,64 гривні за кіловат. До цього він був на рівні 1,44 грн (при споживанні до 250 кіловат-годин) та 1,68 грн (у разі споживання понад 250 кіловат-годин на місяць).

Раніше народний депутат, член парламентського Комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявляв, що тариф на електроенергію в Україні може бути підвищений вдвічі вже до вересня.

За його словами, ціна на електрику може зрости приблизно вдвічі – трохи менше ніж 6 гривень.

Стаття на тему: Підвищити тарифи на світло та газ: про що ще просять США в обмін на допомогу?