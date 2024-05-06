Новини Одеси та Одеської області

Прогноз синоптиків на 7 травня: тепло та вітер

Прогноз синоптиків на 7 травня: тепло та вітер

Завтра, у вівторок, 7 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області погода радикально не зміниться. День обіцяє буди теплим, але трохи вітряним.

Прогноз погоди в Одесі на 7 травня

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі очікується мінлива хмарність без істотних опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 10-12°C, вдень 18-20°C.

Температура морської води 15-16°C.

Прогноз погоди в Одеській області на 7 травня

По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ, гроза.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 7-12°C, вдень 25-30°C, в прибережній зоні 18-20°C.

На автошляхах області видимість добра.

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