Новости Одессы и Одесской области

Кому из переселенцев собираются продлить выплаты?

Кому из переселенцев собираются продлить выплаты?

Еще в июле 2023 года постановлением правительства был изменен порядок выплат внутренне перемещенным лицам. Речь идет о помощи на проживание (3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2000 для всех остальных).

С 1 августа 2023 года для тех переселенцев, кто на тот момент уже получал помощь, автоматически продлили выплаты еще на 6 месяцев – до конца января 2024 года. С 1 февраля 2024 года помощь таким лицам должны были прекратить.

Однако в связи с тем, что в семьях ВПЛ есть пенсионеры и лица с инвалидностью, на новом месте возникают трудности с трудоустройством, в зонах активных или возможных боевых действий невозможно устроить детей в садик, школы работают онлайн и за детьми нужен уход дома, в Министерстве соцполитики предлагают продлить помощь таким категориям переселенцев:

  • пенсионерам;
  • не имеющим возможности трудоустроиться в силу объективных причин, в частности, тем, кто ухаживает за детьми;
  • безработным, но только если они будут искать работу, начнут собственное дело или будут проходить переобучение.

При этом отметим, что пока разработан только проект постановления, которое еще должен утвердить Кабмин.

В Министерстве реинтеграции, в свою очередь, предлагают расширить этот список и автоматически продлить еще на 6 месяцев помощь таким переселенцам:

  • лицам с инвалидностью или лицам, ухаживающим за ребенком с инвалидностью;
  • детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Еще по теме: Выплаты переселенцам: что нового?

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить