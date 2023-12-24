Кому из переселенцев собираются продлить выплаты?

С 1 августа 2023 года для тех переселенцев, кто на тот момент уже получал помощь, автоматически продлили выплаты еще на 6 месяцев – до конца января 2024 года. С 1 февраля 2024 года помощь таким лицам должны были прекратить.

Однако в связи с тем, что в семьях ВПЛ есть пенсионеры и лица с инвалидностью, на новом месте возникают трудности с трудоустройством, в зонах активных или возможных боевых действий невозможно устроить детей в садик, школы работают онлайн и за детьми нужен уход дома, в Министерстве соцполитики предлагают продлить помощь таким категориям переселенцев:

пенсионерам;

не имеющим возможности трудоустроиться в силу объективных причин, в частности, тем, кто ухаживает за детьми;

безработным, но только если они будут искать работу, начнут собственное дело или будут проходить переобучение.

При этом отметим, что пока разработан только проект постановления, которое еще должен утвердить Кабмин.

В Министерстве реинтеграции, в свою очередь, предлагают расширить этот список и автоматически продлить еще на 6 месяцев помощь таким переселенцам:

лицам с инвалидностью или лицам, ухаживающим за ребенком с инвалидностью;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.