Кому дадут субсидию на аренду жилья?

По информации Министерства соцполитики, право на новую субсидию будут иметь семьи ВПЛ, которые тратят на аренду жилья более 30% своих совокупных доходов. Если семья имеет доходы менее двух прожиточных минимумов на одного человека (5840 гривен), то субсидия будет больше, в некоторых случаях может покрыть даже всю стоимость аренды.

Субсидия назначается при наличии арендного договора, а для арендодателя государство будет компенсировать стоимость налогов от аренды.

На первом этапе новая помощь будет внедрена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях.

Будет назначать такие субсидии Пенсионный фонд. Можно будет одновременно оформить субсидию на аренду и коммунальные услуги.

Также отмечается, что размер субсидии будет зависеть и от региона, поскольку стоимость аренды сильно отличается в разных областях и городах.

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