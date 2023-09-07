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Колишній Різдвяний: старий одеський провулок із квітниками та тишею (фоторепортаж)

Колишній Різдвяний: старий одеський провулок із квітниками та тишею (фоторепортаж)

Одеський провулок Сєченова повністю відповідає вимогам «тихого центру»: його тиша навіть вражає. Так само, як дивують різноманітні квітники на тлі старовинних споруд. Пройдемося?

Змінив назву лише один раз!

Дивно, але за всю історію існування старий провулок лише один раз змінив назву. Колись він звався Різдвяним. А потім отримав ім’я на честь фізіолога Сєченова, який жив і працював в Одесі в 1870-1876 роках.

Переулок Сеченова

До речі, перша назва провулка — на честь храму Різдва Христового на вулиці Пастера. Церква була реконструйована. Зараз це — соборний храм Одеської єпархії ПЦУ.

З вулиці Пастера і бере свій початок старий провулок і тягнеться до вулиці Мечникова.

Колись провулок був вулицею. І якщо ви уважно подивитесь на вуличні вказівники на будинках, то побачите, що й досі на них провулок зветься вулицею.

Переулок Сеченова
Переулок Сеченова

Ви тут не зустрінете сучасних висоток. За переважною більшістю — це історичні дво- чи триповерхові будинки.

Переулок Сеченова
Переулок Сеченова
Переулок Сеченова
Переулок Сеченова
Переулок Сеченова
Переулок Сеченова
Переулок Сеченова

Шукаємо старовинні ознаки

О, ці старовинні ознаки! Тут, серед «асфальтної» (до речі, провулок блищить чистотою!) сучасності ви зустрінете їх на кожному кроці. Навіть здається, що час не наклав на старовинні будинки свій відбиток. Звісно, це не так.

Але ж (придивіться!) на цих воротах — вензель першого власника будівлі, а тут ще «живі» історичні ворота, а там — вражає погляд балкон з минулих часів…

Переулок Сеченова
Переулок Сеченова
Переулок Сеченова

Так, провулок дуже-дуже тихий. А всі зовнішні фасадні негаразди немов намагається прикрити клумбами, квітниками. Навіть старий пень перетворився на маленький квітничок, а тоненьке деревце «підлягає реанімації».

Переулок Сеченова
Переулок Сеченова
Переулок Сеченова

Місцеві зараз слідкують за своїми воротами дуже ретельно: все повинно бути закрито — війна. Хочеш милуватись двориком — дивись крізь решітку на воротах. Хоча, звісно, трапляються винятки…

А от на більшість вікон дивитись зараз боляче: вони обклеєні хрест-навхрест — ще одна сучасна воєнна «картина», до якої ніяк не звикнути.

Переулок Сеченова

Чим прикрашений старовинний одеський провулок?

Але навіть якщо ви нині не змогли потрапити до одеського дворика у провулку Сєченова, вам все одно впаде в око якась прикраса біля воріт. Зазвичай це знов-таки якийсь квітничок у вуличній вазі.

Переулок Сеченова
Переулок Сеченова
Переулок Сеченова

Не знайдете ви тут супермаркетів чи магазинів. Ну хіба що невеличка крамничка та кіоск. За продуктами — чи то в «Таврію» на Пастера, чи на Новий ринок.

Переулок Сеченова
Переулок Сеченова

Ну а щодо асфальту, якого ми вже торкнулись вище, то повірте, знайдеться на старому-старому провулку маленький куточок, під яким ховається (чи, скоріш, виглядає) стара одеська бруківка.

І навіть давні лавові одеські плити ви також знайдете в старовинному провулку Сєченова… Він же — історичний!

Переулок Сеченова

Фото: Марія Котова.

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