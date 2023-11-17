Новини Одеси та Одеської області

КІНО НА ВИХІДНІ: 5 фільмів про підлітків, які рятують світ

КІНО НА ВИХІДНІ: 5 фільмів про підлітків, які рятують світ

У прокат вийшла «Балада про співочих пташок і змій», приквел популярної тетралогії «Голодні ігри». У фільмі показані події за 64 роки до пригод Катнісс Евердін, а головним героєм тут став ще зовсім юний Президент Сноу. Якщо ви вже подивилися новинку або тільки плануєте її дивитися, можливо вам захочеться чогось схожего?

І ні, переглядати всього Гаррі Поттера ми поки що не пропонуємо. Це не чіпати, це — на Новий рік!

Якщо ваша дитина ще не готова рятувати світ, допоможіть їй розкрити потенціал і отримати нові навички! Читайте в ЦІЙ СТАТТІ, які клуби та спортивні секції Одеси розкриють таланти ваших підлітків!

Енола Холмс (2020)

А ви знали, що у Шерлока Холмса (Генрі Кевілл) була молодша сестра (Міллі Боббі Браун)? У романах Артура Конан Дойла такого не було, але у Netflix вирішили зробити свою версію. Енола — смілива і винахідлива дівчина, яка не поступається в проникливості своєму знаменитому братові. Але чи зможе вона розслідувати загадкове зникнення своєї матері без його допомоги?

Что посмотреть вечером: Энола Холмс

Кадр з фільму Енола Холмс

Той, що біжить лабіринтом (2014)

Томас прокидається посеред величезного лабіринту. Підліток нічого не пам’ятає про себе і те, як сюди потрапив, тільки своє ім’я. Разом із ним у лабіринті перебувають ще 60 хлопчиків, які потрапили сюди раніше. Чи зможуть вони вибратися з лабіринту і не стати жертвою чудовиськ, що живуть там?

Что посмотреть вечером: Бегущий в Лабиринте

Кадр з фільму Той, що біжить лабіринтом

Дивергент (2014)

Юна Тріс (Шейлін Вудлі) живе у світі, де суспільство поділене на п’ять фракцій — Щирість, Зречення, Безстрашність, Дружелюбність, Ерудиція. У 16 років людина має пройти тест, за підсумками якого він або вона приєднуються до однієї з фракцій, після чого все їхнє життя буде підпорядковане її правилам. Однак під час тесту Тріс дізнається, що володіє відповідними якостями відразу для декількох фракцій. Вона — дивергент, а подібні люди вважаються загрозою порядку та балансу в суспільстві. Що робити дівчині, якщо вона не готова вибирати?

Что посмотреть вечером: Дивергент

Кадр з фільму Дивергент

Втаємничений (2014)

Після глобальної катастрофи людство прийняло рішення побудувати ідеальне суспільство — із суворими правилами, позбавивши всіх людей емоцій. Таким чином вдається доволі довго оберігати людей від нових конфліктів, голоду та війн. Є тільки одна людина — Хранитель (Джефф Бріджес), який зберігає пам’ять про старий світ — з яскравими фарбами, радістю, коханням, сумом і страхами. Тепер він обрав собі юного учня Джонаса, якому передасть усі ці знання. Але чи погодиться хлопець продовжувати жити у світі без емоцій, коли дізнається всю правду?

Что посмотреть вечером: Посвященный

Кадр з фільму Втаємничений

Місто Ембер (2008)

Багато поколінь тому люди сховалися під землею, рятуючись від наслідків катастрофи. Це був тимчасовий захід: творці підземного міста розраховували, що люди зможуть повернутися назад через 200 років, тому залишили детальну інструкцію, як це зробити. Однак інструкція була загублена, 200 років давно минули, а ресурси міста на межі виснаження. Здається, що катастрофи не уникнути, поки одного разу Ліна (Сірша Ронан) не знаходить те, що може виявитися інструкцією. Чи зможе дівчинка розшифрувати послання творців і переконати оточуючих діяти?

Что посмотреть вечером: Город Эмбер

Кадр з фільму Місто Ембер

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Зображення: IMDb

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Юлія Котляр
Юлія Котляр ПРОФІЛЬ

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