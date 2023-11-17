КІНО НА ВИХІДНІ: 5 фільмів про підлітків, які рятують світ

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Енола Холмс (2020)

А ви знали, що у Шерлока Холмса (Генрі Кевілл) була молодша сестра (Міллі Боббі Браун)? У романах Артура Конан Дойла такого не було, але у Netflix вирішили зробити свою версію. Енола — смілива і винахідлива дівчина, яка не поступається в проникливості своєму знаменитому братові. Але чи зможе вона розслідувати загадкове зникнення своєї матері без його допомоги?

Той, що біжить лабіринтом (2014)

Томас прокидається посеред величезного лабіринту. Підліток нічого не пам’ятає про себе і те, як сюди потрапив, тільки своє ім’я. Разом із ним у лабіринті перебувають ще 60 хлопчиків, які потрапили сюди раніше. Чи зможуть вони вибратися з лабіринту і не стати жертвою чудовиськ, що живуть там?

Дивергент (2014)

Юна Тріс (Шейлін Вудлі) живе у світі, де суспільство поділене на п’ять фракцій — Щирість, Зречення, Безстрашність, Дружелюбність, Ерудиція. У 16 років людина має пройти тест, за підсумками якого він або вона приєднуються до однієї з фракцій, після чого все їхнє життя буде підпорядковане її правилам. Однак під час тесту Тріс дізнається, що володіє відповідними якостями відразу для декількох фракцій. Вона — дивергент, а подібні люди вважаються загрозою порядку та балансу в суспільстві. Що робити дівчині, якщо вона не готова вибирати?

Втаємничений (2014)

Після глобальної катастрофи людство прийняло рішення побудувати ідеальне суспільство — із суворими правилами, позбавивши всіх людей емоцій. Таким чином вдається доволі довго оберігати людей від нових конфліктів, голоду та війн. Є тільки одна людина — Хранитель (Джефф Бріджес), який зберігає пам’ять про старий світ — з яскравими фарбами, радістю, коханням, сумом і страхами. Тепер він обрав собі юного учня Джонаса, якому передасть усі ці знання. Але чи погодиться хлопець продовжувати жити у світі без емоцій, коли дізнається всю правду?

Місто Ембер (2008)

Багато поколінь тому люди сховалися під землею, рятуючись від наслідків катастрофи. Це був тимчасовий захід: творці підземного міста розраховували, що люди зможуть повернутися назад через 200 років, тому залишили детальну інструкцію, як це зробити. Однак інструкція була загублена, 200 років давно минули, а ресурси міста на межі виснаження. Здається, що катастрофи не уникнути, поки одного разу Ліна (Сірша Ронан) не знаходить те, що може виявитися інструкцією. Чи зможе дівчинка розшифрувати послання творців і переконати оточуючих діяти?

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Зображення: IMDb