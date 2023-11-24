КИНО НА ВЫХОДНЫЕ: 6 фильмов про правителей и правительниц

С одной стороны, немой черно-белый «Наполеон» 1927 года считается одной из самых новаторских киноэпопей своего времени, а «Ватерлоо» 1970-го был отмечен рядом наград. Однако оба фильма не имели коммерческого успеха. С другой, исторические фильмы-биографии всегда были в фаворите у киноакадемиков. Правда, порой случаются осечки. Например, фильм 2004 года про Александра Македонского смог собрать лишь урожай «Золотых малин», которые вручаются худшим фильмам.

Будем следить за тем, сможет ли киношный Наполеон стать успешным. А пока можно посмотреть фильмы про правителей и правительниц, которые точно успели не только завоевать признание публики, но и парочку золотых статуэток.

Король Говорит!

Год: 2010

2010 Длительность: 118 минут

118 минут Режиссер: Том Хупер

Том Хупер В ролях: Колин Ферт, Джеффри Раш, Хелена Бонэм Картер

Колин Ферт, Джеффри Раш, Хелена Бонэм Картер 4 премии Оскар: Лучший фильм, Лучшая режиссерская работа, Лучший оригинальный сценарий, Лучшая мужская роль

Неожиданно для всех и в первую очередь для себя, Георг VI восходит на престол Британской империи. Он неуверен в себе и страдает заиканием, а монарх, который должен своими речами поддерживать нацию, не может себе такого позволить. Поэтому Георг при помощи неоднозначного специалиста Лайонела Лога учится говорить так, как подобает королю.

Елизавета

Год: 1998

1998 Длительность: 124 минуты

124 минуты Режиссер: Шекхар Капур

Шекхар Капур В ролях: Кейт Бланшетт, Джозеф Файнс, Джеффри Раш, Ричард Аттенборо, Фанни Ардан, Венсан Кассель, Дэниел Крейг

Кейт Бланшетт, Джозеф Файнс, Джеффри Раш, Ричард Аттенборо, Фанни Ардан, Венсан Кассель, Дэниел Крейг 1 премия Оскар: Лучший грим

Елизавета I всю жизнь живет в центре дворцовых интриг. Они сопровождали ее детство, юность, восход на престол Англии и не покинут ее теперь. Чтобы не позволить отобрать у себя власть, юной королеве предстоит еще многому научиться и многим пожертвовать.

Темные времена

Год: 2017

2017 Длительность: 125 минут

125 минут Режиссер: Джо Райт

Джо Райт В ролях: Гэри Олдмен, Бен Мендельсон, Кристин Скотт Томас, Лили Джеймс, Стивен Диллэйн, Рональд Пикап

Гэри Олдмен, Бен Мендельсон, Кристин Скотт Томас, Лили Джеймс, Стивен Диллэйн, Рональд Пикап 2 премии Оскар: Лучшая мужская роль, Лучший грим и прически

Перед Уинстоном Черчиллем стоит дилемма — пойти на унизительные переговоры с Адольфом Гитлером в призрачной надежде, что тогда удастся уберечь Великобританию от вторжения вермахта, или же не поступиться принципами и дать отпор нацистской Германии. Помимо внешней угрозы, в британском парламенте складывается кризисная ситуация, где политические оппоненты не готовы слышать друг друга.

Клеопатра

Год: 1963

1963 Длительность: 243 минуты

243 минуты Режиссер: Джозеф Манкевич

Джозеф Манкевич В ролях: Элизабет Тейлор, Ричард Бертон, Рекс Хэррисон

Элизабет Тейлор, Ричард Бертон, Рекс Хэррисон 4 премии Оскар: Лучший художник-постановщик, Лучший оператор, Лучший дизайн костюмов, Лучшие визуальные эффекты

История жизни и смерти египетской царицы Клеопатры, которая при помощи хитрости пытается противостоять римской диктатуре. Фильм можно считать вершиной пеплума — жанра, чья масштабность и популярность сравнима с современными кинокомиксами про супергероев. Однако киноэпопея вышла настолько дорогой (несмотря на очень большие сборы, отбить съемки так и не удалось) и тяжелой в производстве, что практически похоронила под собой весь жанр. Превзойти грандиозную «Клеопатру» без еще больших и рискованных вложений не решилась ни одна студия.

Храброе сердце

Год: 1995

1995 Длительность: 178 минут

178 минут Режиссер: Мел Гибсон

Мел Гибсон В ролях: Мел Гибсон, Софи Марсо, Патрик Макгуэн, Кэтрин Маккормак, Брендан Глисон, Брайан Кокс

Мел Гибсон, Софи Марсо, Патрик Макгуэн, Кэтрин Маккормак, Брендан Глисон, Брайан Кокс 5 премий Оскар: Лучший фильм, Лучшая режиссерская работа, Лучшая операторская работа, Лучший звуковой монтаж, Лучший грим

Шотландцы провозгласили воина Уильяма Уоллеса своим вождем. Теперь он поведет свой народ против английского короля Эдуарда I. «Свобода!» — то, ради чего люди готовы восставать против тирана, сражаться и умирать.

Королева

Год: 2006

2006 Длительность: 103 минуты

103 минуты Режиссер: Энди Харрис

Энди Харрис В ролях: Хелен Миррен, Майкл Шин, Джеймс Кромуэлл, Хелен МакКрори

Хелен Миррен, Майкл Шин, Джеймс Кромуэлл, Хелен МакКрори 1 премия Оскар: Лучшая женская роль

Смерть всеобщей любимицы принцессы Дианы стала жесточайшим ударом по королевской британской семье. Внутренние распри и трагедии Виндзоров, противостояние с премьер-министром Тони Блэром, нападки со стороны СМИ — с этим всем может справиться лишь королева Елизавета II.

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