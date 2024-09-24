Художник з Одещини показує неповторність української Бессарабії та Криму   

Образи, що лікують

Світлі образи та м’які кольори на картинах Анатолія Труфкіна зачаровують, наповнюють глядача добром та теплом. Сам майстер наголошує, що творчий підхід пізнання світу і досконалість в творчості – таке його життєве.

На виставці представлено 150 робіт – це пейзажи, натюрморти, портрети, графіка – акварель, пастель. Коли безпосередньо дивишся на роботи, відчувається тепло берегів Криму, спокій та неповторну природа Вілково, тихий спокій парків Кривого Рогу, ніжність квітів та квітучих дерев. На виставці представлені цікаві портретні роботи, які захоплюють своїм гумором, сюжетом.

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Родом з Одещини

Відомо, що Анатолій Дем’янович народився 21 серпня 1954 року у с. Червоноармійське, Болградського р-ну, Одеської області.

Закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту імені Ушинського у 1976 році. З 1981 року він викладач, старший викладач кафедри образотворчого мистецтва факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету.

Виставкову діяльність розпочав у 1983 році, виставки його робіт проводились в Україні та за кордоном – серед країн Канада, Англія, Японія, Югославія, Італія, Болгарія. У 2008 році став переможцем міського конкурсу живопису та графіки гран-прі «Дзвінок України». Твори художника є у галереях і приватних колекціях.

Щоб подивитися більше картин Анатолія Труфкіна, гортайте карусель за допомогою стрілочок:

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