Понад 100 картин: що буде з конфіскованою колекцією Медведчука

Про це повідомила Нацполіція України.

Поліція заявила, що захистила культурну спадщину України і 112 вилучених картин екснардепа Медведчука поповнять музейні фонди.

“Більшість із них належить до Закарпатської художньої школи, а автори творів – відомі українські художники XX століття. Серед них – Адальберт Ерделі, Іван Труш, Микола Глущенко. Їхні роботи також представлені на експозиціях за кордоном. Приміром, твори Івана Труша зараз представлені на виставці у Відні”, – розповіли в поліції.

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Поки що картини зберігаються в Національному художньому музеї України. Пізніше їх внесуть до реєстру Музейного фонду України і надалі розподілять між музеями згідно з виставковими колекціями. Решту виставить на продаж агентство з розшуку та менеджменту активів, а кошти від продажу перерахують у дохід держави.

Загалом у межах кримінальних проваджень співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції вилучили у Медведчука 264 твори мистецтва різних авторів.