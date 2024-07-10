Який в одеситів настрій?

Який в одеситів настрій?

Який сьогодні настрій в одеситів? Звісно, різний… Війна, повітряні тривоги, проблеми зі світлом, спека… Але ж, виявляється, це далеко не все! Бо настрій в одеситів — літній, а це означає різний. І головне — життя триває!.. Про це розказали (головне — показали) одеські митці на виставці «Літній настрій одеситів».

Виставка відкрита в малій залі Галереї НСХУ (Торгова, 1). Там, поруч з дитячим майданчиком на бульварі Жванецького ви й можете зазирнути у малий виставковий зал, аби побачити роботи одеських митців.

Там, поруч із дитячим майданчиком на бульварі Жванецького, ви і можете зазирнути в малий виставковий зал, щоб побачити роботи одеських художників.

виставка "Літній настрій одеситів"

Літній настрій одеситів… Звісно, море, звісно, одеський дворик, звісно, натюрморти… Такі ж різні, як і настрій. Ось жінка у двері чекає на когось, от хтось працює…

виставка "Літній настрій одеситів"

А ці дворики, ці відомі-відомі дві кулі на Ланжероні — відоме одеське «місце сили»!

виставка "Літній настрій одеситів"

виставка "Літній настрій одеситів"

Деякі роботи вражають таїною, деякі сповнені оптимізмом. От так проходиш від одної картини до іншої, шукаєш власні відчуття: немов шукаєш власний настрій у цій чи іншій роботі.

виставка "Літній настрій одеситів"

Соковита черешня, «живі» груші, маки й далеке поле… Це все — настрій сьогодення. А ще — власні загадки: що це за несподіваний ключ поруч з квітами та фруктами? Яким бачить митець відомий Міський сад? А ці сім троянд поруч з пустим блюдцем!..

виставка "Літній настрій одеситів"

виставка "Літній настрій одеситів"

виставка "Літній настрій одеситів"

виставка "Літній настрій одеситів"

Такий різний одеський настрій!.. Приходьте відчути його до Галереї НСХУ. Може, він перегукується з вашим?..

виставка "Літній настрій одеситів"

виставка "Літній настрій одеситів"

виставка "Літній настрій одеситів"

виставка "Літній настрій одеситів"

виставка "Літній настрій одеситів"

виставка "Літній настрій одеситів"

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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