Який в одеситів настрій?

Виставка відкрита в малій залі Галереї НСХУ (Торгова, 1). Там, поруч з дитячим майданчиком на бульварі Жванецького ви й можете зазирнути у малий виставковий зал, аби побачити роботи одеських митців.

Там, поруч із дитячим майданчиком на бульварі Жванецького, ви і можете зазирнути в малий виставковий зал, щоб побачити роботи одеських художників.

Літній настрій одеситів… Звісно, море, звісно, одеський дворик, звісно, натюрморти… Такі ж різні, як і настрій. Ось жінка у двері чекає на когось, от хтось працює…

А ці дворики, ці відомі-відомі дві кулі на Ланжероні — відоме одеське «місце сили»!

Деякі роботи вражають таїною, деякі сповнені оптимізмом. От так проходиш від одної картини до іншої, шукаєш власні відчуття: немов шукаєш власний настрій у цій чи іншій роботі.

Соковита черешня, «живі» груші, маки й далеке поле… Це все — настрій сьогодення. А ще — власні загадки: що це за несподіваний ключ поруч з квітами та фруктами? Яким бачить митець відомий Міський сад? А ці сім троянд поруч з пустим блюдцем!..

Такий різний одеський настрій!.. Приходьте відчути його до Галереї НСХУ. Може, він перегукується з вашим?..

Фото авторки