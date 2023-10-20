Про наше сьогодення — незвично і пронизливо: виставка в галереї ArtOdessа

Пронизливо — про сьогодення

«Колаж + асамбляж»… Близько 50 авторів з Одеси і області та близько 80 робіт про наше сьогодення.

Мова виставки не така вже й «проста», а ще невимовно пронизлива.

Щодо незвичності: представлені роботи зроблені, як то кажуть, з підручних матеріалів.

До речі, «асамбляж» — це тривимірний твір мистецтва, створений за допомогою поєднання різних матеріалів і елементів, часто побутових предметів.

«Тривимірний» — це не тільки про техніку, а й про нас з вами. Бо живемо ми зараз так, як представлені роботи, тематика яких увібрала все наше буття — від самоідентифікації до подій на Бахмутському напрямку. Від тахікардії чергової повітряної тривоги — до… закоханих ліхтарів у парку ім. Т.Г.Шевченка. Чи ще простіше — між болем і любов’ю…

Тут все неординарне

Про що, до речі, й розказали нам митці у незвичному (скоріш, нестандартному) форматі, який, як кажуть куратори виставки, «дає широкий простір і можливості для втілення ідей і нестандартних підходів у роботі з різними й несподіваними матеріалами».

Тут все неординарне. Тому, мабуть, люди стоять біля робіт довго, вдивляються. немов прислухаються до себе: який відгук викликає побачене? Чи складаються пазли (в одній з робіт ви побачите і їх)?

Прості і звичні речі в представлених роботах немов самі перетворилися на біль і любов. Бо ж поруч з виделкою — кулі…

І навіть біблійні мотиви, здається, залунали зовсім по-іншому…

Фото: Марія Котова