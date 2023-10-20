Новини Одеси та Одеської області

Про наше сьогодення — незвично і пронизливо: виставка в галереї ArtOdessа

Про наше сьогодення — незвично і пронизливо: виставка в галереї ArtOdessа

«Колаж + асамбляж»… Така назва виставки, що проходить в галереї ArtOdessа в Літньому театрі Міського саду. Ви можете завітати сюди, аби познайомитися з незвичними роботами, до сьомого листопада включно.

Пронизливо — про сьогодення

«Колаж + асамбляж»… Близько 50 авторів з Одеси і області та близько 80 робіт про наше сьогодення. Выставка. Котова

Мова виставки не така вже й «проста», а ще невимовно пронизлива.

Щодо незвичності: представлені роботи зроблені, як то кажуть, з підручних матеріалів.

Выставка. Котова

До речі, «асамбляж» — це тривимірний твір мистецтва, створений за допомогою поєднання різних матеріалів і елементів, часто побутових предметів.

Выставка. Котова

«Тривимірний» — це не тільки про техніку, а й про нас з вами. Бо живемо ми зараз так, як представлені роботи, тематика яких увібрала все наше буття — від самоідентифікації до подій на Бахмутському напрямку. Від тахікардії чергової повітряної тривоги — до… закоханих ліхтарів у парку ім. Т.Г.Шевченка. Чи ще простіше — між болем і любов’ю

Выставка. Котова
Выставка. Котова
Выставка. Котова

Тут все неординарне

Про що, до речі, й розказали нам митці у незвичному (скоріш, нестандартному) форматі, який, як кажуть куратори виставки, «дає широкий простір і можливості для втілення ідей і нестандартних підходів у роботі з різними й несподіваними матеріалами».

Выставка. Котова
Выставка. Котова
Выставка. Котова
Выставка. Котова
Выставка. Котова

Тут все неординарне. Тому, мабуть, люди стоять біля робіт довго, вдивляються. немов прислухаються до себе: який відгук викликає побачене? Чи складаються пазли (в одній з робіт ви побачите і їх)?

Выставка. Котова
Выставка. Котова

Прості і звичні речі в представлених роботах немов самі перетворилися на біль і любов. Бо ж поруч з виделкою — кулі…

Выставка. Котова
Выставка. Котова
Выставка. Котова
Выставка. Котова
Выставка. Котова
Выставка. Котова

І навіть біблійні мотиви, здається, залунали зовсім по-іншому…

Фото: Марія Котова

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Мария Котова ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати