Художник из Одесской области показывает неповторимость украинской Бессарабии и Крыма

В Кривом Роге, который почти ежедневно под российскими обстрелами, проходит выставка художника родом из Одесщины — Анатолия Труфкина. Сам он отмечает, что его творчество полезно людям. Тем, что наполняет нас теплом и добротой, людей, страдающих от постоянного стресса, вызванного войной.
Лечащие образы
Светлые образы и мягкие цвета на картинах Анатолия Труфкина очаровывают, наполняют зрителя добром и теплом. Сам мастер отмечает, что творческий подход познания мира и совершенство в творчестве – таково его жизненное.
На выставке представлено 150 работ – это пейзажи, натюрморты, портреты, графика – акварель, пастель. Когда непосредственно смотришь на работы, чувствуется тепло берегов Крыма, спокойствие и неповторимая природа Вилково, тихое спокойствие парков Кривого Рога, нежность цветов и цветущих деревьев. На выставке представлены интересные портретные работы, увлекающие своим юмором, сюжетом.
Чтобы посмотреть больше картин Анатолия Труфкина, листайте карусель с помощью стрелочек:
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Родом из Одесщины
Известно, что Анатолий Демьянович родился 21 августа 1954 года в с. Красноармейское, Болградского р-на, Одесской области.
Окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института имени Ушинского в 1976 году. С 1981 года он преподаватель, старший преподаватель кафедры изобразительного искусства факультета искусств Криворожского государственного педагогического университета.
Выставочную деятельность начал в 1983 году, выставки его работ проводились в Украине и за рубежом – среди стран Канада, Англия, Япония, Югославия, Италия, Болгария. В 2008 году стал победителем городского конкурса живописи и графики гран-при «Звонок Украины». Произведения художника есть в галереях и частных коллекциях.
Чтобы посмотреть больше картин Анатолия Труфкина, листайте карусель с помощью стрелочек:
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