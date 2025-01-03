Хто з Броварів привітав дітей з Андрієво-Іванівки?

Завідувачка Левадівського музею Степана Олійника Валентина Панкова розповіла, що тісна дружба між броварчанами та земляками Сміхотворця триває понад два десятиліття. Й щороку на квітневі Олійниківські урочистості делегація з Броварів привозила дітворі Левадівки великі пакунки з солодощами. Започаткувала традицію, яку нині продовжує керівниця гімназії Валентина Волошина, колишня директорка закладу Ольга Козленко.

Щоправда, кілька літ через ковід, а нині через війну свято гумору не проводиться, тож ліцеїсти відправили поштою на Одещину посилку з подарунками, насамперед солодощами, канцелярським приладдям та іграшками.

Музейниця Валентина Панкова особисто отримала її у Ширяєвому та передала вихованцям хореографічного гуртка «Найкращі українці» (керівниця Людмила Чернуха) Будинку дитячої та юнацької творчості Андрієво-Іванівської громади.

Втішилися гостинцями сімдесят юних артистів, котрі на благодійних концертах «З Україною в серці» збирають кошти для ЗСУ. На початку грудня артисти трьох громад – Андрієво-Іванівської, Старомаяківської та Стрюківської – виступили з благодійним концертом «В єдності є сила» на підтримку захисників-земляків.

Подарунки від ліцеїстів отримала і школярка з Левадівки Настя Сподіна. А ще п’ять тисяч гривень і прекрасне видання «Кобзаря». Кошти стали дуже доречними, адже мати дівчинки трагічно загинула, а батько, який має інвалідність внаслідок війни, працює шкільним кочегаром і сам опікується донькою.

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