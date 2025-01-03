Кто из Броваров поздравил детей из Андреево-Ивановки?

Заведующая Левадовского музея Степана Олейника Валентина Панкова рассказала, что тесная дружба между броварчанами и земляками Смехотворца длится более двух десятилетий. И каждый год на апрельские Олейниковские торжества делегация из Броваров привозила детворе Левадовки большие пакеты со сладостями. Начала традицию, которую ныне продолжает руководитель гимназии Валентина Волошина, бывший директор заведения Ольга Козленко.

Правда, несколько лет из-за ковида, а ныне из-за войны праздник юмора не проводится, поэтому лицеисты отправили по почте на Одесщину посылку с подарками, прежде всего сладостями, канцелярскими принадлежностями и игрушками.

Музейщица Валентина Панкова лично получила ее в Ширяево и передала воспитанникам хореографического кружка «Лучшие украинцы» (руководитель Людмила Чернуха) Дома детского и юношеского творчества Андреево-Ивановской громады.

Обрадовались гостинцами семьдесят юных артистов, которые на благотворительных концертах «С Украиной в сердце» собирают средства для ВСУ. В начале декабря артисты трех громад — Андреево-Ивановской, Старомаяковской и Стрюковской — выступили с благотворительным концертом «В единстве есть сила» в поддержку защитников-земляков.

Подарки от лицеистов получила и школьница из Левадовки Настя Сподина. А еще пять тысяч гривен и прекрасное издание «Кобзаря». Средства стали очень кстати, ведь мать девочки трагически погибла, а отец, который имеет инвалидность вследствие войны, работает школьным кочегаром и сам занимается дочкой.

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