«ПриватБанк» запустив аналог «банки» для донатів – як його відкрити

Про нову послугу повідомили у прес-службі фінансового закладу.

Як працюють Конверти від «ПриватБанку»

Передбачається, що Конверти стануть дуже зручним фінансовим інструментом, який допоможе волонтерам швидко збирати донати, а всім клієнтам відкладати власні кошти на важливі цілі та керувати фінансами.

При цьому, відзначають у банку, кошти з Конверту можна витрачати безпосередньо, не переводячи їх на карту – достатньо лише додати конверт у гаманець Google Pay або Apple Pay. Також з конвертів можна вільно переказувати кошти на свої карти, карти інших осіб і навіть на конверти друзів, знайомих, членів сім’ї тощо.

«Щоб швидко зібрати необхідну суму донатів, потрібно лише додати до конверта опис збору, зображення та пошерити Конверт у соціальних мережах. Його можна поповнити як звичайну картку, а всі учасники збору будуть бачити його мету та прогрес досягнення мети.

Для планування власних фінансів або накопичення на важливу мету можна відкрити необхідну кількість конвертів, також збирати з сім’єю чи друзями на щось спільне: подорож, візит до ресторану, подарунок на день народження тощо»,

– йдеться у повідомленні.

Як відкрити свій Конверт

Відкрити свій Конверт можна прямо у мобільному додатку «Приват24» через меню Конверти або меню Гаманець. Там потрібно натиснути «Створити Конверт», після чого:

вибрати або написати назву Конверту;

вказати валюту;

додати мету збору – за бажанням суму та дату закінчення;

підписати заяву;

вибрати дизайн конверту.

Поповнити Конверт можна перекладом з будь-яких карт або готівкою термінала самообслуговування.

Зараз вам у «Приват24» доступна бета-версія Конверту, яка вдосконалюється завдяки відгукам клієнтів.