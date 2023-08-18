У Чорному морі заборонили ловити найкрасивіших та найшвидших риб

На прилавках ринків Одеси стане ще менше видів риб. Справа в тому, що з 20 серпня заборонено вилов чорноморських кефалів.

Як повідомило Держагентство меліорації та рибного господарства України, заборона почне діяти 20 серпня та триватиме до 10 вересня. Це пов’язано з періодом масового нересту цих цінних риб.

Основна мета заборони – створити оптимальні умови для відтворення чорноморських кефалів, найпоширенішими з яких є гостронос, лобань та сингель.

Ці види риб віддають перевагу теплій воді і вважаються одними з найкрасивіших і найшвидших у Чорному морі. Вони не вимогливі до кисневого балансу та солоності води, їхнє життя проходить у морях, затоках, лиманах та гирлах річок, зазначили у відомстві.

Для рибалок-порушників передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування збитків, завданих рибному господарству.

Так, компенсація за одну особу незаконно виловленого лобаню складає 1887 грн., сингілю – 1683 грн., гостроносу – 1649 грн.

Втім, цей рік не радує одеситів кефаллю та іншими морепродуктами на їхніх обідніх столах. Причина в тому, що лов морської риби заборонений через мінну небезпеку. Плюс до цього додалося забруднення моря через підрив рашистами Каховської ГЕС.

Тож цього літа на Привозі торгують переважно в’яленою рибою. Свіжу продукцію теж можна знайти, хоч і важко. Але це вже риба, переважно виловлена у ставках Одеської області.

Нагадаємо, що на Одещині досі діє заборона на лов мідій. Його дія триватиме до кінця серпня.

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