В ООН збільшили виплати українцям: хто може розраховувати на допомогу?

Багатоцільова допомога від ООН українцям залежить від узгодженого гуманітарного мінімального споживчого кошика. Раніше ця сума була на рівні 2200 гривень на місяць, проте з початку жовтня її збільшили до 3600 гривень.

Наразі в Україні діє дві програми, які передбачають виділення допомоги: Міжнародна організація з міграції (МОМ) та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Саме у них встановлено новий рівень виплат.

Хто може отримати допомогу від ООН за програмою УВКБ

Нову суму зможуть отримати лише ті, хто зареєструвався після 1 жовтня. Усі інші отримуватимуть раніше домовлену суму – 2200 гривень. Тобто після того, як розмір допомоги зріс, за раніше поданими заявками її не переглядатимуть.

У цій програмі є критерії відповідальності та вразливості. Сім’я чи громадянин повинні відповідати хоча б одному з них.

Так, за критеріями відповідальності допомога передбачена:

для тих, хто має статус внутрішньо переміщеної особи, отриманий після 24 лютого 2022 року;

для тих, хто постраждав через бойові дії у Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях;

для тих, хто повернувся до місця постійного проживання з іншої області чи іншої країни після вимушеного переміщення через війну.

Допомога за критеріями вразливості передбачена:

для тих, хто має лише одного з батьків (мати чи батько) з принаймні однією дитиною віком до 18 років. Також виділяється допомога якщо у складі сім’ї є особи віком 55 років і більше;

у випадку, якщо сім’ю очолює одинокий громадянин віком від 55 років або якщо сім’ю очолює самотня особа 55 років і старша з дитиною або дітьми віком до 18 років;

для тих, хто має у складі сім’ю однієї або більше осіб з особливими потребами, серед яких є інвалідність або хронічні захворювання.

При цьому доход сім’ї не повинен перевищувати 5400 гривень на місяць на одну особу. Крім того, допомога за програмою УВКБ має бути першою, на яку особи реєструються.

Тобто якщо раніше вже оформлялася така допомога або використовувалася інша програма, тоді повторної допомоги можна не чекати.

Водночас треба розрізняти разову багатоцільову допомогу різних структур ООН та державну допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам. Державна виплата ВПО надається на інших підставах, в інших розмірах, в інший спосіб та з бюджету. Її організації ООН можуть враховувати, коли визначають доход сім’ї на людину на місяць.

Кількість членів сім’ї, на яких можна оформити тримісячну виплату УВКБ ООН, обмежена. Її можна оформити на:

главу сім’ї;

чоловіка або дружину глави сім’ї;

дитини або дітей віком до 23 років;

батьків.

Бабусі та дідусі сім’ї оформляються разом лише в тому випадку, якщо вони перебувають на утриманні сім’ї. Інакше їм доведеться реєструватись окремо.

Допомога від ООН за програмою УВКБ: які документи потрібні

Для оформлення виплат необхідно зібрати базовий набір документів для кожного із членів сім’ї:

податкові номери;

паспорт або інші документи, що засвідчують особу;

банківська картка для виплат у будь-якому українському банку. Термін її дії має бути розрахований на кілька місяців, адже допомога надходить не одразу. також можна використовувати переклад через Western Union.

Залежно від критеріїв, за якими оформляється допомога, можуть знадобитися додатково такі документи:

довідка ВПО;

свідоцтва про народження дітей;

посвідчення особи з інвалідністю або медична довідка про хронічні захворювання;

документ про опіку над дитиною.

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За матеріалами focus.ua